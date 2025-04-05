https://1prime.ru/20250405/sokrascheniya-856412782.html

Агентство кибербезопасности США готовится к сокращениям

Агентство кибербезопасности США готовится к сокращениям - 05.04.2025, ПРАЙМ

Агентство кибербезопасности США готовится к сокращениям

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA, подразделение министерства внутренней безопасности) может потерять более трети... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T15:16+0300

2025-04-05T15:16+0300

2025-04-05T15:16+0300

сша

cbs

дональд трамп

технологии

сокращение сотрудников

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA, подразделение министерства внутренней безопасности) может потерять более трети сотрудников на фоне усилий властей по сокращению госслужащих, это может коснуться примерно 1,3 тысячи человек, информирует американский телеканал CBS со ссылкой на источники. "Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США сталкивается с серьезными сокращениями на фоне расширения усилий администрации (президента США Дональда Трампа - ред.) по уменьшению объема федеральной рабочей силы... До 1,3 тысячи сотрудников могут быть уволены или их будут стимулировать к увольнению", - сообщает телеканал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По последним данным, в агентстве работали 3,4 тысячи человек, уточняется в сообщении. Телеканал добавляет со ссылкой на источник, что сокращения, вероятно, пройдут через несколько недель, однако их точные сроки неизвестны. Агентство Блумберг со ссылкой на два осведомленных источника ранее передало, что с февраля CISA уволило более 200 человек, в числе которых как подрядчики, так и сотрудники. Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет.

https://1prime.ru/20250405/armiya-856411200.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, cbs, дональд трамп, технологии, сокращение сотрудников