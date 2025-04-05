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Агентство кибербезопасности США готовится к сокращениям
Агентство кибербезопасности США готовится к сокращениям - 05.04.2025, ПРАЙМ
Агентство кибербезопасности США готовится к сокращениям
Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA, подразделение министерства внутренней безопасности) может потерять более трети... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T15:16+0300
2025-04-05T15:16+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA, подразделение министерства внутренней безопасности) может потерять более трети сотрудников на фоне усилий властей по сокращению госслужащих, это может коснуться примерно 1,3 тысячи человек, информирует американский телеканал CBS со ссылкой на источники. "Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США сталкивается с серьезными сокращениями на фоне расширения усилий администрации (президента США Дональда Трампа - ред.) по уменьшению объема федеральной рабочей силы... До 1,3 тысячи сотрудников могут быть уволены или их будут стимулировать к увольнению", - сообщает телеканал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По последним данным, в агентстве работали 3,4 тысячи человек, уточняется в сообщении. Телеканал добавляет со ссылкой на источник, что сокращения, вероятно, пройдут через несколько недель, однако их точные сроки неизвестны. Агентство Блумберг со ссылкой на два осведомленных источника ранее передало, что с февраля CISA уволило более 200 человек, в числе которых как подрядчики, так и сотрудники. Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет.
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сша, cbs, дональд трамп, технологии, сокращение сотрудников
США, CBS, Дональд Трамп, Технологии, сокращение сотрудников
Агентство кибербезопасности США готовится к сокращениям
CBS: более 1,3 тысячи сотрудников агентства кибербезопасности США могут быть уволены
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA, подразделение министерства внутренней безопасности) может потерять более трети сотрудников на фоне усилий властей по сокращению госслужащих, это может коснуться примерно 1,3 тысячи человек, информирует американский телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США сталкивается с серьезными сокращениями на фоне расширения усилий администрации (президента США Дональда Трампа - ред.) по уменьшению объема федеральной рабочей силы... До 1,3 тысячи сотрудников могут быть уволены или их будут стимулировать к увольнению", - сообщает телеканал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По последним данным, в агентстве работали 3,4 тысячи человек, уточняется в сообщении.
Телеканал добавляет со ссылкой на источник, что сокращения, вероятно, пройдут через несколько недель, однако их точные сроки неизвестны.
Агентство Блумберг со ссылкой на два осведомленных источника ранее передало, что с февраля CISA уволило более 200 человек, в числе которых как подрядчики, так и сотрудники.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет.
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