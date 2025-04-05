https://1prime.ru/20250405/sport-856413522.html

Россия и Белоруссия запланировали на 2025 год общие спортивные мероприятия

Россия и Белоруссия запланировали на 2025 год общие спортивные мероприятия - 05.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия запланировали на 2025 год общие спортивные мероприятия

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что две страны запланировали проведение в текущем году 950 совместных спортивных мероприятий. | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T15:46+0300

2025-04-05T15:46+0300

2025-04-05T15:46+0300

белоруссия

россия

минск

сотрудничество

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МИНСК, 5 апр - ПРАЙМ. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что две страны запланировали проведение в текущем году 950 совместных спортивных мероприятий. "Восьмого декабря мы отмечали 25-й юбилей с момента подписания договора о создании Союзного государства. За этот период существенно укрепились связи между народами России и Беларуси. Мы создали много взаимовыгодных интеграционных связей, и спорт не отстает", - сказал посол в субботу в Минске на церемонии открытия международного турнира по теннису на Кубок посольства Российской Федерации в Белоруссии. Он отметил, что министерства спорта России и Белоруссии проводят совместные коллегии несколько раз в год, в ходе встреч намечают планы о проведении совместных соревнований. "В феврале текущего года был согласован план, в котором находятся 950 совместных спортивных мероприятий", - сообщил дипломат. Он отметил, что в 2023-2024 годах стороны провели 1,2 тысячи совместных спортивных мероприятий. Грызлов добавил, что впервые в этом году пройдет Кубок сильнейших по 15-ти летним видам спорта, соревнования пройдут как в России, так и в Белоруссии. "Белорусские и российские спортсмены находятся под санкциями. Это в меньшей мере коснулось тенниса", - заметил дипломат. Он подчеркнул, что и белорусские, и российские теннисисты и теннисистки играют в профессиональных турнирах ATP и WTA, при этом выступают успешно. Грызлов пояснил, что международные соревнования по теннису были бы просто неинтересными без спортсменов из России и Белоруссии. По его словам, теннисный турнир на Кубок посольства РФ в Белоруссии проходит в Минске уже во второй раз и становится традиционным. Посол подчеркнул, что турнир посвящен Дню единения народов Белоруссии и России, который отмечался 2 апреля. Второй Международный турнир по теннису на Кубок посольства Российской Федерации в Белоруссии проходит 5-6 апреля во Дворце тенниса Республиканского центра олимпийской подготовки в Минске. Турнир посетили известные политики, спортсмены, космонавты, общественные деятели, представители бизнеса, в качестве почетных гостей - представители руководства Белоруссии, главы спортивных федераций и общественных объединений.

https://1prime.ru/20250402/putin-856307319.html

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белоруссия, россия, минск, сотрудничество