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США в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин
США в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин - 05.04.2025, ПРАЙМ
США в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин
США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп, передает агентство... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T02:42+0300
2025-04-05T02:42+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп, передает агентство Блумберг со ссылкой на экономиста банка JPMorgan Chase Майкла Фероли.
"Теперь мы ожидаем, что под давлением пошлин реальный ВВП сократится, за полный год (с четвертого квартала по четвертый квартал) мы прогнозируем рост реального ВВП на уровне -0,3%, что меньше предыдущего прогноза в 1,3%", - говорится в комментарии Фероли.
Прогнозируемая рецессия, как ожидается, замедлит найм сотрудников и со временем повысит уровень безработицы в США до 5,3%, отметил экономист.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, jpmorgan chase
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, JPMorgan Chase
США в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин
Блумберг: США могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп, передает агентство Блумберг со ссылкой на экономиста банка JPMorgan Chase Майкла Фероли.
"Теперь мы ожидаем, что под давлением пошлин реальный ВВП сократится, за полный год (с четвертого квартала по четвертый квартал) мы прогнозируем рост реального ВВП на уровне -0,3%, что меньше предыдущего прогноза в 1,3%", - говорится в комментарии Фероли.
Прогнозируемая рецессия, как ожидается, замедлит найм сотрудников и со временем повысит уровень безработицы в США до 5,3%, отметил экономист.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.