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США в феврале сократили импорт аккумуляторов из Китая в 1,7 раза

США в феврале сократили импорт аккумуляторов из Китая в 1,7 раза - 05.04.2025, ПРАЙМ

США в феврале сократили импорт аккумуляторов из Китая в 1,7 раза

Импорт Соединенными Штатами электрических аккумуляторов из Китая по итогам февраля сократился в 1,7 раза в месячном выражении - до минимальных значений с апреля | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T07:16+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами электрических аккумуляторов из Китая по итогам февраля сократился в 1,7 раза в месячном выражении - до минимальных значений с апреля 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Так, в феврале КНР экспортировала в США аккумуляторов в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее и на 10% меньше, чем год назад, - на 787,5 миллиона долларов. Это стало наименьшим месячным показателем с апреля 2022 года, когда объем поставок составил 563,8 миллиона долларов. Больше всего в феврале США купили у КНР литий-ионных аккумуляторов - на 739,4 миллиона долларов. Также они импортировали из Поднебесной детали для аккумуляторов (34,5 миллиона долларов), а еще свинцовые аккумуляторы (6 миллионов), гидридно-никелевые (3 миллиона), свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей (2,9 миллиона) и прочие (1,5 миллиона). Также среди других электрических машин и оборудования до минимальных с февраля 2020 года 72,7 миллиона долларов Штаты сократили закупку в Китае различных видов ламп. За месяц их импорт снизился в 1,8 раза, а за год - на 18%. До пятилетнего минимума упали поставки в США китайских мониторов: за месяц они уменьшились на треть, а в годовом выражении на 14% - до 376,2 миллиона долларов. Также до минимальных с февраля 2020 года упали поставки пылесосов - до почти 52 миллионов долларов. До минимальных за два года 283 миллионов долларов США сократили закупку в Китае трансформаторов. Также по итогам этого февраля до минимальных за год значений упали покупки микросхем - на 137,4 миллиона долларов и электрических двигателей и генераторов - 113,4 миллиона.

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