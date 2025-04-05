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Стармер и Макрон высказались о возможных ответах на пошлины США
Стармер и Макрон высказались о возможных ответах на пошлины США - 05.04.2025, ПРАЙМ
Стармер и Макрон высказались о возможных ответах на пошлины США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном введенные США пошлины на импорт, лидеры согласились с... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T18:54+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном введенные США пошлины на импорт, лидеры согласились с необходимостью рассматривать любые варианты в качестве возможных ответных мер, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. "Премьер-министр провел разговор с президентом Макроном, после того как США объявили на этой неделе о введении дополнительных пошлин. Они согласились, что торговая война не отвечает ничьим интересам, однако ничего не следует исключать, и что важно держать бизнес в курсе развития (ситуации - ред.)", - сказано в тексте заявления. Лидеры также выразили обеспокоенность по поводу последствий для "глобальной экономики и безопасности, особенно в Юго-Восточной Азии", сообщили на Даунинг-стрит. Ранее власти Британии заявили, что начнут консультации с представителями бизнеса, чтобы оценить возможные последствия ответных действий на пошлины США. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нельзя ничего исключать в ответе ЕС на таможенные пошлины США, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики. Он также призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации". Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, франция, эммануэль макрон, ес, кир стармер, дональд трамп, мировая экономика, великобритания
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС, Кир Стармер, Дональд Трамп, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Стармер и Макрон высказались о возможных ответах на пошлины США
Стармер и Макрон согласились с необходимостью изучать все возможные ответы на пошлины США
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном введенные США пошлины на импорт, лидеры согласились с необходимостью рассматривать любые варианты в качестве возможных ответных мер, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в субботу на сайте британского правительства.
"Премьер-министр провел разговор с президентом Макроном, после того как США объявили на этой неделе о введении дополнительных пошлин. Они согласились, что торговая война не отвечает ничьим интересам, однако ничего не следует исключать, и что важно держать бизнес в курсе развития (ситуации - ред.)", - сказано в тексте заявления.
Лидеры также выразили обеспокоенность по поводу последствий для "глобальной экономики и безопасности, особенно в Юго-Восточной Азии", сообщили на Даунинг-стрит.
Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин
Ранее власти Британии заявили, что начнут консультации с представителями бизнеса, чтобы оценить возможные последствия ответных действий на пошлины США.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нельзя ничего исключать в ответе ЕС на таможенные пошлины США, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики. Он также призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.