https://1prime.ru/20250405/starmer-856416625.html

Стармер и Макрон высказались о возможных ответах на пошлины США

Стармер и Макрон высказались о возможных ответах на пошлины США - 05.04.2025, ПРАЙМ

Стармер и Макрон высказались о возможных ответах на пошлины США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном введенные США пошлины на импорт, лидеры согласились с... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T18:54+0300

2025-04-05T18:54+0300

2025-04-05T18:54+0300

экономика

сша

франция

эммануэль макрон

ес

кир стармер

дональд трамп

мировая экономика

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304455_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_347e9d13b1a9b00b1fa834b43fce7216.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном введенные США пошлины на импорт, лидеры согласились с необходимостью рассматривать любые варианты в качестве возможных ответных мер, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. "Премьер-министр провел разговор с президентом Макроном, после того как США объявили на этой неделе о введении дополнительных пошлин. Они согласились, что торговая война не отвечает ничьим интересам, однако ничего не следует исключать, и что важно держать бизнес в курсе развития (ситуации - ред.)", - сказано в тексте заявления. Лидеры также выразили обеспокоенность по поводу последствий для "глобальной экономики и безопасности, особенно в Юго-Восточной Азии", сообщили на Даунинг-стрит. Ранее власти Британии заявили, что начнут консультации с представителями бизнеса, чтобы оценить возможные последствия ответных действий на пошлины США. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нельзя ничего исключать в ответе ЕС на таможенные пошлины США, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики. Он также призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации". Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://1prime.ru/20250405/netanyakhu-856415198.html

сша

франция

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, франция, эммануэль макрон, ес, кир стармер, дональд трамп, мировая экономика, великобритания