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Эксперт рассказала что делать, если телефон быстро разряжается

Эксперт рассказала что делать, если телефон быстро разряжается - 05.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала что делать, если телефон быстро разряжается

Телефон может перестать заряжаться или неправильно показывать уровень заряда, например, долго держаться на 50%, а затем резко упасть до 10%: в таких случаях в... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T08:27+0300

2025-04-05T08:27+0300

2025-04-05T08:30+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Телефон может перестать заряжаться или неправильно показывать уровень заряда, например, долго держаться на 50%, а затем резко упасть до 10%: в таких случаях в первую очередь нужно избегать перегрева во время зарядки – использовать менее мощный зарядный адаптер или не трогать телефон во время зарядки, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Телефон может перестать заряжаться или неправильно показывать уровень заряда – например, долго держаться на 50%, а затем резко упасть до 10%. Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой? В первую очередь, нужно избегать перегрева во время зарядки – использовать менее мощный зарядный адаптер или не трогать телефон во время зарядки. Также можно проверить работу батареи через ADB (для Android) и посмотреть, нет ли аномального поведения контроллера", - сообщила она. Она добавила, что причиной может быть и сбой в прошивке, который впоследствии приводит к некорректной работе контроллера. В таких случаях рекомендуется перепрошить устройство. В свою очередь при резких скачках заряда лучше все же обратиться в сервис. Возможно, контроллер питания уже сильно поврежден, и его необходимо заменить, добавила эксперт. В среднем, по ее словам, после 500–800 циклов зарядки (примерно 1,5–2 года активного использования) емкость аккумулятора снижается на 15–30%. Это приводит к тому, что телефон разряжается быстрее, даже если привычки использования не изменились. "В большинстве случаев пользователи считают, что проблема быстрого разряда связана исключительно с износом аккумулятора. Однако существует менее известный фактор – сбой в работе контроллера питания (PMIC – Power Management Integrated Circuit). Этот чип отвечает за распределение энергии внутри смартфона, регулирует подачу питания на процессор, дисплей, модули связи и другие компоненты", - объяснила Голицына. Со временем, особенно при частых перегревах, нестабильных зарядках и использовании неоригинальных адаптеров, контроллер может начать работать менее эффективно. Это приводит к тому, что смартфон потребляет больше энергии даже в режиме ожидания. Также зарядка становится менее стабильной, батарея заполняется быстрее, но разряжается тоже стремительно.

https://1prime.ru/20250401/virus-856273076.html

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технологии, мтс, смартфоны, зарядка смартфона