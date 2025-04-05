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На Украине расследуют утечку проекта сделки с США по ресурсам
На Украине расследуют утечку проекта сделки с США по ресурсам - 05.04.2025, ПРАЙМ
На Украине расследуют утечку проекта сделки с США по ресурсам
Киевский режим начал расследование утечки информации о последнем проекте соглашения с Соединёнными Штатами, касающемся управления украинскими природными... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T11:45+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Киевский режим начал расследование утечки информации о последнем проекте соглашения с Соединёнными Штатами, касающемся управления украинскими природными ресурсами. Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском правительстве, в рамках проверки задействованы сотрудники различных министерств, часть из которых проходит тестирование на полиграфе.Ранее, 27 марта, депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый вариант соглашения, предложенный Вашингтоном, предполагает участие США в управлении всеми полезными ископаемыми Украины - в том числе нефтью и газом. Он отметил, что в документе отсутствуют положения о предоставлении Украине гарантий безопасности, а вклад Штатов определяется как уже оказанная с 2022 года помощь.По информации издания, Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины провести расследование по факту утечки проекта, в рамках которого применяются детекторы лжи."Украинские чиновники завили, что тесты на детекторе лжи проводились среди сотрудников ряда министерств", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, пока неясно, сколько человек уже было допрошено. Ранее украинские медиа сообщали, что обновлённый проект соглашения предполагает обязательства Киева по возврату средств за оказанную США помощь. Кроме того, в украинской прессе указывалось, что содержание документа выходит за рамки ранее согласованных принципов, затрагивает вопросы суверенитета и может противоречить перспективе вступления страны в Евросоюз. Журналисты также выразили мнение, что реализация такого соглашения создаст прецедент, после которого и другие страны-доноры могут потребовать возврата выделенных Украине ресурсов.Дополнительно британский журнал Spectator указал, что одним из условий нового соглашения является запрет на продажу добытых в Украине минеральных ресурсов так называемым "стратегическим конкурентам" США. По мнению издания, под эту категорию потенциально может попасть и Европейский союз, учитывая нынешние разногласия между Брюсселем и Вашингтоном.
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украина, сша, ес, financial times, вашингтон, мировая экономика, сделка
Политика, УКРАИНА, США, ЕС, Financial Times, ВАШИНГТОН, Мировая экономика, сделка
На Украине расследуют утечку проекта сделки с США по ресурсам
FT: Киев расследует утечку проекта соглашения по ресурсам с США с помощью полиграфа
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Киевский режим начал расследование утечки информации о последнем проекте соглашения с Соединёнными Штатами, касающемся управления украинскими природными ресурсами. Как сообщает британская газета Financial Times
со ссылкой на источники в украинском правительстве, в рамках проверки задействованы сотрудники различных министерств, часть из которых проходит тестирование на полиграфе.
Ранее, 27 марта, депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый вариант соглашения, предложенный Вашингтоном, предполагает участие США в управлении всеми полезными ископаемыми Украины - в том числе нефтью и газом. Он отметил, что в документе отсутствуют положения о предоставлении Украине гарантий безопасности, а вклад Штатов определяется как уже оказанная с 2022 года помощь.
По информации издания, Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины провести расследование по факту утечки проекта, в рамках которого применяются детекторы лжи.
"Украинские чиновники завили, что тесты на детекторе лжи проводились среди сотрудников ряда министерств", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, пока неясно, сколько человек уже было допрошено.
Ранее украинские медиа сообщали, что обновлённый проект соглашения предполагает обязательства Киева по возврату средств за оказанную США помощь. Кроме того, в украинской прессе указывалось, что содержание документа выходит за рамки ранее согласованных принципов, затрагивает вопросы суверенитета и может противоречить перспективе вступления страны в Евросоюз. Журналисты также выразили мнение, что реализация такого соглашения создаст прецедент, после которого и другие страны-доноры могут потребовать возврата выделенных Украине ресурсов.
Дополнительно британский журнал Spectator указал, что одним из условий нового соглашения является запрет на продажу добытых в Украине минеральных ресурсов так называемым "стратегическим конкурентам" США. По мнению издания, под эту категорию потенциально может попасть и Европейский союз, учитывая нынешние разногласия между Брюсселем и Вашингтоном.
Украина хотела бы заключить с США соглашение о свободной торговле