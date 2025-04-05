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Мирошник предупредил о возможных провокациях Киева для срыва переговоров

Мирошник предупредил о возможных провокациях Киева для срыва переговоров - 05.04.2025, ПРАЙМ

Мирошник предупредил о возможных провокациях Киева для срыва переговоров

Киевский режим готов пойти на любые провокации на собственной территории, чтобы помешать возможным переговорам между Москвой и Вашингтоном, заявил Родион... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T11:39+0300

2025-04-05T11:39+0300

2025-04-05T11:39+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Киевский режим готов пойти на любые провокации на собственной территории, чтобы помешать возможным переговорам между Москвой и Вашингтоном, заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, занимающийся вопросами преступлений, приписываемых киевскому режиму.По его словам, украинская сторона стремится сорвать диалог между РФ и США, организуя инциденты прежде всего на собственной территории, где, как он утверждает, у неё есть свобода действий в отношении мирного населения и возможность тщательно продумывать сценарии, чтобы представить ситуацию в выгодном для себя свете на международной арене.Мирошник также отметил, что, по его утверждению, Киев продолжает прибегать к преступным действиям "под чужим флагом". В качестве примеров он привёл ряд инцидентов, которые, по его мнению, были инсценированы украинской стороной: в частности, события в Буче весной 2022 года, удар по вокзалу в Краматорске 8 апреля того же года, и обстрел рынка в Константиновке в сентябре 2023 года. Все эти эпизоды, по его словам, имели целью создать резонанс перед важными международными встречами или в момент получения помощи от Запада. Последним подобным инцидентом он назвал произошедшее в Кривом Роге.Он отметил, что Киев делает это, не жалея ни женщин, ни детей, и все во имя "глобальных целей" - обвинить Россию и соблазнить США продолжать финансировать кровопролитие. "На что еще готов (Владимир) Зеленский? На какие убийства, теракты и провокации?! Вы правда считаете, что ему жалко свое население? Не жалко 18-летних утилизировать в окопах, а их семьи он будет жалеть ради такой "высокой цели"?! Не заблуждайтесь! Все грани там давно перечеркнуты, а человеческие инстинкты задуты", - заключил Мирошник.В Министерстве обороны России в апреле 2022 года заявляли, что материалы, опубликованные Киевом и якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче, являются, по мнению ведомства, провокацией. Представители Минобороны утверждали, что за всё время нахождения российских войск в городе местные жители не подвергались насилию. Также в ведомстве подчеркивали, что российские военные покинули Бучу 30 марта, а северные выезды из города оставались открытыми, в то время как украинские силы обстреливали южные районы, включая жилые кварталы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия отвергает обвинения в причастности к гибели мирных жителей и призывает международное сообщество воздержаться от поспешных выводов, выслушав аргументы Москвы.

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россия, украина, дмитрий песков, киев, переговоры, сша