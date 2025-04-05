https://1prime.ru/20250405/ukraina-856414443.html
Необходимо изучить гарантии Украине при заключении перемирия, считает Рютте
Необходимо изучить гарантии Украине при заключении перемирия, считает Рютте - 05.04.2025, ПРАЙМ
Необходимо изучить гарантии Украине при заключении перемирия, считает Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в случае заключения мира на Украине нужно будет рассмотреть разные варианты гарантий безопасности для Киева, в том числе и... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T16:20+0300
2025-04-05T16:20+0300
2025-04-05T16:20+0300
политика
украина
марк рютте
нато
ес
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в случае заключения мира на Украине нужно будет рассмотреть разные варианты гарантий безопасности для Киева, в том числе и предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о распространении статьи 5 альянса о коллективной обороне на Украину без предоставления ей членства в НАТО. В интервью украинскому изданию NV генсек указал на малую вероятность того, что силы НАТО как такового будут участвовать в "миротворческой" миссии на Украине, но, по его словам, речь может идти о союзниках по НАТО. "Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды любую идею. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом очень четко оценить, каков наилучший путь вперед, когда будет заключено мирное соглашение", - ответил Рютте в ответ на вопрос, возможно, ли, по его мнению, расширить действие статьи 5 на Украину без официального членства в альянсе. Ранее Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. По ее мнению, это было бы "проще и эффективнее" других предложений. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
https://1prime.ru/20250405/ukraina-856410290.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, марк рютте, нато, ес, запад
Политика, УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО, ЕС, ЗАПАД
Необходимо изучить гарантии Украине при заключении перемирия, считает Рютте
Рютте: в случае мирного договора по Украине нужно рассмотреть варианты гарантий
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в случае заключения мира на Украине нужно будет рассмотреть разные варианты гарантий безопасности для Киева, в том числе и предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о распространении статьи 5 альянса о коллективной обороне на Украину без предоставления ей членства в НАТО.
В интервью украинскому изданию NV генсек указал на малую вероятность того, что силы НАТО как такового будут участвовать в "миротворческой" миссии на Украине, но, по его словам, речь может идти о союзниках по НАТО.
"Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды любую идею. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом очень четко оценить, каков наилучший путь вперед, когда будет заключено мирное соглашение", - ответил Рютте в ответ на вопрос, возможно, ли, по его мнению, расширить действие статьи 5 на Украину без официального членства в альянсе.
Ранее Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе. По ее мнению, это было бы "проще и эффективнее" других предложений.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
На Украине расследуют утечку проекта сделки с США по ресурсам