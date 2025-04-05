https://1prime.ru/20250405/ukraina-856416042.html

Киев преувеличивает значимость европейского контингента, считают в Раде

Киев преувеличивает значимость европейского контингента, считают в Раде - 05.04.2025, ПРАЙМ

Киев преувеличивает значимость европейского контингента, считают в Раде

Член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Сергей Рахманин заявил, что Киев придаёт излишнюю значимость возможному размещению... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T17:52+0300

2025-04-05T17:52+0300

2025-04-05T17:52+0300

украина

запад

рада

ес

миротворцы

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Сергей Рахманин заявил, что Киев придаёт излишнюю значимость возможному размещению европейского военного контингента, хотя сам считает, что втянуть эти силы на территорию Украины необходимо любой ценой, несмотря на их, по сути, нулевое влияние на обстановку.Комментируя инициативу Франции и Великобритании, о которой заявил президент Эммануэль Макрон по итогам саммита "коалиции желающих" 27 марта, Рахманин выразил мнение, что практического толка от размещения такого контингента будет крайне мало. По словам французского лидера, речь идёт о размещении на Украине "сил сдерживания", которые не станут заменой ВСУ и не будут выполнять функции миротворцев, но должны послужить фактором устрашения России, располагаясь в согласованных с Киевом стратегических точках. При этом Макрон признал, что внутри коалиции нет консенсуса, однако это не помешает реализации плана.Рахманин считает, что размещение европейских войск не окажет реального влияния на боевые действия. В Видео, опубликованном на сайте издания "Политнавигатор", он подчеркнул, что численность контингента будет небольшой, а также, что европейский контингент не будет применять оружие и будет находиться далеко от линии соприкосновения. По его оценке, с точки зрения реальной безопасности эффект от их присутствия будет стремиться к нулю.Тем не менее, он признал, что Украина должна добиваться размещения иностранных сил, поскольку это важно в политическом и психологическом смысле. По его мнению, даже ограниченное присутствие европейцев может стать прецедентом для расширения их роли в будущем."С миротворческим контингентом ... любое присутствие в любом виде важно для перспективы, На текущую ситуацию это не повлияет, никакой решительности или мужества они здесь не продемонстрируют. Не нужно от них этого ожидать, да и они этого не скрывают", - резюмировал депутат.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в вопросе размещения западных миротворцев на территории Украины. По его словам, присутствие подобного контингента помешает поиску мирного урегулирования, поскольку страны Запада будут стремиться закрепить своё военное присутствие "на земле". В МИД России назвали такие планы провокационными и направленными на создание у Киева ложных ожиданий.Согласно информации Службы внешней разведки РФ, на Украине может быть развернут так называемый миротворческий контингент численностью до 100 тысяч человек. В СВР считают, что подобный шаг со стороны Запада будет фактически означать начало оккупации территории Украины.

https://1prime.ru/20250405/ukraina-856410290.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, рада, ес, миротворцы