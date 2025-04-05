https://1prime.ru/20250405/zabor-856388542.html

Юрист объяснила, за какой забор на даче могут оштрафовать

Юрист объяснила, за какой забор на даче могут оштрафовать - 05.04.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила, за какой забор на даче могут оштрафовать

Порой обычный забор между соседями по даче вызывает споры - стороны не устраивает его расположение, высота и т.п. Какие здесь законодательные требования и за... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T03:03+0300

2025-04-05T03:03+0300

2025-04-05T03:03+0300

бизнес

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забор

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дачные работы

србуи иващенко

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Порой обычный забор между соседями по даче вызывает споры - стороны не устраивает его расположение, высота и т.п. Какие здесь законодательные требования и за что могут оштрафовать, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.Согласно действующим правилам, по периметру садовых участков на территории садоводства рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2 - 1,8 м. Также допускается устройство визуально проницаемых ограждений других типов или отсутствие ограждения.Возможно устройство глухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков.Ограничения по высоте заборов могут быть предусмотрены местными нормативными правовыми актами, регулирующими градостроительную деятельность на определенной территории, в частности, нормативами градостроительного проектирования поселений.Если суд докажет, что забор не соответствует архитектурному облику территории, возможен штраф согласно местному КоАП. Так, в Московской области это от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, и от 15 до 30 тысяч рублей для физлиц. Но это больше касается внешних ограждений участков.В целом ограничения носят рекомендательный характер, не допускается лишь отклонение забора от вертикали. Если забор деревянный, то он не должен располагаться ближе 8 метров к жилому зданию с деревянными перекрытиями и 15 метров до деревянного дома. Все, что ближе, должно быть выполнено из негорючего материала.Если же спор между соседями вызван тем, что забор захватывает чужой участок, вариант один - приведение границ по забору в соответствие с кадастровыми данными. Если добровольно договориться не удастся, решение будет принимать суд, заключила Иващенко.

https://1prime.ru/20240427/perevozka-847746906.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , забор, дача, дачные работы, србуи иващенко