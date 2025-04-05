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Россия и Филиппины будут укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения
Россия и Филиппины будут укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения - 05.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Филиппины будут укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения
Россия и Филиппины на полях Глобального министерского саммита по безопасности пациентов в Маниле договорились укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения,... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T13:39+0300
2025-04-05T13:39+0300
2025-04-05T13:39+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия и Филиппины на полях Глобального министерского саммита по безопасности пациентов в Маниле договорились укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщает Минздрав РФ. "Россия и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках встречи заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина с министром здравоохранения Республики Филиппины Теодором Эрбосой на полях 7-го Глобального министерского саммита по безопасности пациентов в Маниле", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Министерство отметило, что страны договорились продолжать развитие сотрудничества по тематике применения и регулирования обращения инновационных радиофармацевтических препаратов, внедрения новых технологий ядерной медицины, а также в сфере подготовки специалистов в области здравоохранения. Кроме того, во время саммита представители государств обсудили расширение взаимодействия по экспорту продукции российской фармацевтической и медицинской промышленности на Филиппины, сотрудничество между российскими и филиппинскими образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку медицинских кадров, а также экспорт услуг в области здравоохранения.
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россия, филиппины, минздрав
РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, Минздрав
Россия и Филиппины будут укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения
Минздрав: Россия и Филиппины договорились об укреплении связей в сфере здравоохранения
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия и Филиппины на полях Глобального министерского саммита по безопасности пациентов в Маниле договорились укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщает Минздрав РФ.
"Россия и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках встречи заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина с министром здравоохранения Республики Филиппины Теодором Эрбосой на полях 7-го Глобального министерского саммита по безопасности пациентов в Маниле", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
Министерство отметило, что страны договорились продолжать развитие сотрудничества по тематике применения и регулирования обращения инновационных радиофармацевтических препаратов, внедрения новых технологий ядерной медицины, а также в сфере подготовки специалистов в области здравоохранения.
Кроме того, во время саммита представители государств обсудили расширение взаимодействия по экспорту продукции российской фармацевтической и медицинской промышленности на Филиппины, сотрудничество между российскими и филиппинскими образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку медицинских кадров, а также экспорт услуг в области здравоохранения.
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