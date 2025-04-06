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Эксперт объяснил внезапные продажи "крымской" банкноты номиналом 200 рублей

Эксперт объяснил внезапные продажи "крымской" банкноты номиналом 200 рублей - 06.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил внезапные продажи "крымской" банкноты номиналом 200 рублей

Продажа купюр номиналом 200 рублей по ценам, значительно превышающим их номинальную стоимость, на онлайн-площадках объясняется не только уникальностью серийных... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T10:36+0300

2025-04-06T10:36+0300

2025-04-06T10:36+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – ПРАЙМ. Продажа купюр номиналом 200 рублей по ценам, значительно превышающим их номинальную стоимость, на онлайн-площадках объясняется не только уникальностью серийных номеров, но и особенностями дизайна банкноты. Как пояснил в комментарии РИА Новости эксперт по нумизматике Александр Якушечкин, одной из таких деталей стало появление на изображении шестой колонны античного храма.Речь идет о банкноте образца 2017 года, выпущенной Центробанком России. На её лицевой и оборотной сторонах изображены достопримечательности Крыма. На одном из онлайн-сервисов такую купюру разместили в продаже за два миллиона рублей. По информации в объявлении, столь высокая стоимость связана не с редким номером, а с тем, что банкнота считается необычной из-за наличия шестой колонны на аверсе с правой стороны.Эксперт уточнил, что на стандартной купюре в правой части лицевой стороны, над QR-кодом, изображён античный храм, где обычно видны пять колонн. Однако на отдельных экземплярах просматривается фрагмент ещё одной колонны."Именно эти купюры и продают гораздо дороже. Это не разновидность, а смещение при печати банкноты. На клише, на самом деле, сделано шесть колонн, но, по стандарту, правая не должна входит в область печати" , - сказал Якушечкин, комментируя это объявление.Якушечкин добавил, что так называемая "шестая колонна" — это результат отклонения при печатном процессе. Он отметил, что на других банкнотах также могут встречаться различия по краям поля, однако они не столь заметны и не привлекают особого внимания. Специалист также напомнил, что различные разновидности имеются и среди монет, но в случае с этой банкнотой, по его мнению, запрашиваемая цена выглядит чрезмерно завышенной.Он также обратил внимание на то, что в интернете можно найти множество предложений о продаже банкнот разных номиналов по высокой цене — как из-за их ограниченного тиража, так и по причине редких номеров. В частности, у купюр номиналом 200 рублей, поступивших в обращение в 2017 году, основная серия обозначена буквами "АА". Однако ранее для нужд АО "Гоззнак" была выпущена пробная серия "АВ", предназначенная исключительно для внутреннего использования. Эти банкноты, как правило, имели надпись "Образец" и применялись на выставках и презентациях. По словам эксперта, они не предназначались для обращения, а предложения по их продаже могут быть связаны с подделками.Кроме того, Якушечкин отметил, что среди коллекционеров ценятся банкноты с особенными номерами. К примеру, большим интересом пользуются номера, состоящие из одинаковых цифр или чисел, идущих в последовательности. Как указал эксперт, одна из подобных банкнот с номером "АА 000000007" также выставлена на продажу за 2 миллиона рублей.

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россия, финансы, банки, крым