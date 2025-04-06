https://1prime.ru/20250406/britaniya-856424481.html

Британия совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

Британия совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель - 06.04.2025, ПРАЙМ

Британия совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель, следует из заявления британского минобороны. | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T12:55+0300

2025-04-06T12:55+0300

2025-04-06T12:55+0300

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель, следует из заявления британского минобороны."Британские ученые завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США. Двигательная система предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты", - говорится в релизе, опубликованном на сайте британского правительства.Отмечается, что эти испытания должны обеспечить подготовку к 2030 году прототипа гиперзвукового оружия.Как говорится в заявлении, 233 успешных статических испытаний были проведены в течение шести недель в исследовательском центре американского космического агентства НАСА в штате Вирджиния с анализом в режиме реального времени для доработки конструктивных элементов.В них принимали участие британская лаборатория оборонной науки и техники (Dstl), исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), а также оборонные фирмы, включая британскую Gas Dynamics.

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технологии, великобритания, сша, ввс сша, наса, гиперзвуковое оружие