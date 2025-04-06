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Британцам посоветовали готовить набор для выживания на 72 часа - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Британцам посоветовали готовить набор для выживания на 72 часа
Британцам посоветовали готовить набор для выживания на 72 часа - 06.04.2025, ПРАЙМ
Британцам посоветовали готовить набор для выживания на 72 часа
Британские эксперты по безопасности советуют британцам готовить набор по выживанию на 72 часа из-за якобы "угрозы нападения России" и перебоев с электричеством, | 06.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Британские эксперты по безопасности советуют британцам готовить набор по выживанию на 72 часа из-за якобы "угрозы нападения России" и перебоев с электричеством, сообщает газета Daily Mail. По словам газеты, неназванные эксперты дали такие рекомендации на фоне беспокойства о том, что Россия якобы повредит энергетический трубопровод. Газета также напоминает, что Великобритания пытается достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов, что привело к закрытию многих угольных электростанций в стране. Отмечается, что Британия очень зависит от поставок газа и электричества. Так, почти 40% газа страны поставляется Норвегией через газопровод Лангелед. "На фоне того, что Великобритания была близка к отключению электроэнергии прошлой зимой, и ее спасли только за счет резервов на случай чрезвычайных ситуаций и электроэнергии, импортированной ... из Дании, эксперты по безопасности поспорили о том, что британцы должны взять пример у Евросоюза, который посоветовал гражданам завести набор для выживания на три дня", - отметило издание. Отмечается, что в набор должна входить вода, лекарства, фонарь, документы, швейцарский нож, радио на батарее и продукты длительного хранения. В марте Еврокомиссия опубликовала у себя на сайте документ со стратегиями подготовки стран ЕС к потенциальным угрозам. В частности, одной из рекомендацией была подготовка гражданами набора "необходимых запасов", которых хватит на 72 часа. Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что французам этим летом начнут рассылать подготовленные министерством обороны "инструкции по выживанию" на случай войны на французской территории с призывом записываться в резерв. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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москва, великобритания, норвегия, владимир путин, такер карлсон, ес, нато
МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Такер Карлсон, ЕС, НАТО
06:18 06.04.2025 (обновлено: 08:01 06.04.2025)
 
Британцам посоветовали готовить набор для выживания на 72 часа

Daily Mail: эксперты советуют британцев готовить набор по выживанию на 72 часа

© AFP / Justin Tallis " Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне
 Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© AFP / Justin Tallis
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Британские эксперты по безопасности советуют британцам готовить набор по выживанию на 72 часа из-за якобы "угрозы нападения России" и перебоев с электричеством, сообщает газета Daily Mail.
По словам газеты, неназванные эксперты дали такие рекомендации на фоне беспокойства о том, что Россия якобы повредит энергетический трубопровод. Газета также напоминает, что Великобритания пытается достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов, что привело к закрытию многих угольных электростанций в стране. Отмечается, что Британия очень зависит от поставок газа и электричества. Так, почти 40% газа страны поставляется Норвегией через газопровод Лангелед.
"На фоне того, что Великобритания была близка к отключению электроэнергии прошлой зимой, и ее спасли только за счет резервов на случай чрезвычайных ситуаций и электроэнергии, импортированной ... из Дании, эксперты по безопасности поспорили о том, что британцы должны взять пример у Евросоюза, который посоветовал гражданам завести набор для выживания на три дня", - отметило издание.
Отмечается, что в набор должна входить вода, лекарства, фонарь, документы, швейцарский нож, радио на батарее и продукты длительного хранения.
В марте Еврокомиссия опубликовала у себя на сайте документ со стратегиями подготовки стран ЕС к потенциальным угрозам. В частности, одной из рекомендацией была подготовка гражданами набора "необходимых запасов", которых хватит на 72 часа.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что французам этим летом начнут рассылать подготовленные министерством обороны "инструкции по выживанию" на случай войны на французской территории с призывом записываться в резерв.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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