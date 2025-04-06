https://1prime.ru/20250406/dipfeyk-856424217.html

Эксперт спрогнозировал рост числа кибератак с использованием дипфейков

Эксперт спрогнозировал рост числа кибератак с использованием дипфейков - 06.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал рост числа кибератак с использованием дипфейков

Количество кибератак, в которых используются дипфейки, за три года может вырасти до десятков миллионов - это связано с тем, что технологии искусственного... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T12:25+0300

2025-04-06T12:25+0300

2025-04-06T12:25+0300

мошенничество

москва

технологии

дипфейк

мошеннические схемы

кибератаки

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Количество кибератак, в которых используются дипфейки, за три года может вырасти до десятков миллионов - это связано с тем, что технологии искусственного интеллекта станут общедоступными, каждый сможет клонировать голос или наложить свое или чужое лицо на фото и видео, таким мнением с РИА Новости поделился исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков. "Если сегодня число подтверждённых атак с использованием дипфейков исчисляется десятками тысяч, то в ближайшие несколько лет (я бы сказал, через три года) речь уже пойдёт о десятках миллионов таких атак. Всё потому, что эти технологии станут общедоступными: подобно тому, как сегодня любой может сгенерировать текст с помощью больших языковых моделей OpenAI или DeepSeek, вскоре каждый сможет клонировать голос или наложить своё или чужое лицо на фото и видео", - сказал Марков. Эксперт допускает, что уже сегодня реальное число атак с дипфейками может быть значительно выше, чем указывается в официальных источниках - большинство пользователей сообщают о мошенничестве только в тех случаях, когда надеются вернуть похищенные средства. При этом, добавил Марков, технологии создания дипфейков развиваются гораздо быстрее, чем методы их выявления. "Например, чтобы создать аудиодипфейк, злоумышленникам достаточно 10-15 секунд записи голоса человека. Самые распространённые атаки с применением аудиодипфейков - это синтез голоса и склейка аудио из фрагментов ранее записанной речи. Злоумышленники используют эти инструменты, чтобы создать поддельные голоса родственников и коллег с целью кражи денег", - сказал он. Что касается видеодипфейков, основным видом атак с ними стала замена лица: например, молодой человек использует лицо девушки, чтобы вовлечь других мужчин в мошеннические схемы или установить с ними контакт в приложении для знакомств. Также используется технология синхронизации губ для совпадения с другой аудиозаписью или текстом, что создаёт иллюзию настоящей речи - это, к примеру, видео родственников жертвы для вымогательства у неё денег через мессенджеры. Сейчас с решением проблемы аудиодипфейков может помочь использование дипфейк-детекторов в режиме реального времени: нейросетям достаточно трех-пяти секунд, чтобы отличить настоящий голос от подделки, а точность уже достигает 98,29%. "Нейросети распознают мельчайшие особенности звука, такие как шумы, типичные для искусственно сгенерированных голосов, а также понимают, как один фрагмент аудиозаписи связан с другими, и учитывают интонацию, паузы или длительность звуков", - добавил Марков.

https://1prime.ru/20250404/moshenniki-856383088.html

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москва, технологии, дипфейк, мошеннические схемы, кибератаки