Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США - 06.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250406/dmitriev-856424862.html
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США - 06.04.2025, ПРАЙМ
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США
Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами можно ожидать уже на будущей неделе, сообщил специальный представитель президента РФ по... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T14:13+0300
2025-04-06T14:13+0300
россия
сша
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:37:3077:1767_1920x0_80_0_0_c5dbf61912c6152db44f89b8516ab57d.jpg
Москва, 6 апр - ПРАЙМ. Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами можно ожидать уже на будущей неделе, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Уже на следующей неделе", - ответил Дмитриев в интервью Первому каналу на вопрос о том, когда следует ожидать следующих контактов России и США. До этого Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента РФ Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми деятелями администрации американского лидера Дональда Трампа.Дмитриев сообщил, что в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиационного сообщения между странами.
https://1prime.ru/20250405/dmitriev-856416213.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_380256bf5281a066e82ad0d4ea4015d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп
14:13 06.04.2025
 
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США

Дмитриев: новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Москва, 6 апр - ПРАЙМ. Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами можно ожидать уже на будущей неделе, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Уже на следующей неделе", - ответил Дмитриев в интервью Первому каналу на вопрос о том, когда следует ожидать следующих контактов России и США.
До этого Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента РФ Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми деятелями администрации американского лидера Дональда Трампа.
IV КМУ-2024. Предпринимательский подход к реализации фундаментальных научных достижений
Началась истерика. В США оценили визит Дмитриева в Вашингтон
Вчера, 18:44
Дмитриев сообщил, что в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиационного сообщения между странами.
 
РОССИЯСШАКирилл ДмитриевВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала