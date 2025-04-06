https://1prime.ru/20250406/dmitriev-856424862.html
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США - 06.04.2025, ПРАЙМ
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США
Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами можно ожидать уже на будущей неделе, сообщил специальный представитель президента РФ по... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T14:13+0300
2025-04-06T14:13+0300
2025-04-06T14:13+0300
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Москва, 6 апр - ПРАЙМ. Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами можно ожидать уже на будущей неделе, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Уже на следующей неделе", - ответил Дмитриев в интервью Первому каналу на вопрос о том, когда следует ожидать следующих контактов России и США. До этого Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента РФ Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми деятелями администрации американского лидера Дональда Трампа.Дмитриев сообщил, что в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиационного сообщения между странами.
https://1prime.ru/20250405/dmitriev-856416213.html
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россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США
Дмитриев: новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе
Москва, 6 апр - ПРАЙМ. Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами можно ожидать уже на будущей неделе, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Уже на следующей неделе", - ответил Дмитриев в интервью Первому каналу на вопрос о том, когда следует ожидать следующих контактов России и США.
До этого Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента РФ Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми деятелями администрации американского лидера Дональда Трампа.
Началась истерика. В США оценили визит Дмитриева в Вашингтон
Дмитриев сообщил, что в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между двумя странами, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиационного сообщения между странами.