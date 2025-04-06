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Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США
Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США - 06.04.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США
Есть хрупкая надежда на то, что диалог России и США восстановился, но предстоит противостоять попыткам сорвать наметившееся потепление между странами, считает... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T14:55+0300
2025-04-06T14:55+0300
политика
кирилл дмитриев
рфпи
россия
сша
мировая экономика
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Есть хрупкая надежда на то, что диалог России и США восстановился, но предстоит противостоять попыткам сорвать наметившееся потепление между странами, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Поэтому сейчас есть такая хрупкая надежда на то, что диалог (между Россией и США - ред.) восстановился, но, безусловно, надо противостоять, в том числе информационным атакам, которые происходят, чтобы то потепление, которое наметилось, сорвать", - сказал Дмитриев в интервью Первому каналу. Он отметил, что в настоящее время Белый дом находится под колоссальным давлением со всех сторон, в том числе и внутри страны. Кроме того, по его словам, очень большое количество других стран пытаются помешать диалогу России и США. Он сообщил, что во время его визита в Вашингтоне на этой неделе состоялся откровенный разговор, его встретили позитивно. "Я думаю, наши коллеги из Соединенных Штатов понимают, что надо восстанавливать диалог с Россией, что Россия выстояла ту попытку стратегического поражения, которую администрация экс-президента Джо Байдена пыталась ей нанести. Выстояла достойно", - добавил глава РФПИ. "И мы видим начало уважительного, хорошего диалога", - заключил он.
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кирилл дмитриев, рфпи, россия, сша, мировая экономика
Политика, Кирилл Дмитриев, РФПИ, РОССИЯ, США, Мировая экономика
14:55 06.04.2025
 
Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США

Дмитриев: есть надежда на восстановление диалога РФ и США, но прогресс легко разрушить

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIV КМУ-2024. Предпринимательский подход к реализации фундаментальных научных достижений
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Есть хрупкая надежда на то, что диалог России и США восстановился, но предстоит противостоять попыткам сорвать наметившееся потепление между странами, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Поэтому сейчас есть такая хрупкая надежда на то, что диалог (между Россией и США - ред.) восстановился, но, безусловно, надо противостоять, в том числе информационным атакам, которые происходят, чтобы то потепление, которое наметилось, сорвать", - сказал Дмитриев в интервью Первому каналу.
Он отметил, что в настоящее время Белый дом находится под колоссальным давлением со всех сторон, в том числе и внутри страны. Кроме того, по его словам, очень большое количество других стран пытаются помешать диалогу России и США.
Он сообщил, что во время его визита в Вашингтоне на этой неделе состоялся откровенный разговор, его встретили позитивно. "Я думаю, наши коллеги из Соединенных Штатов понимают, что надо восстанавливать диалог с Россией, что Россия выстояла ту попытку стратегического поражения, которую администрация экс-президента Джо Байдена пыталась ей нанести. Выстояла достойно", - добавил глава РФПИ.
"И мы видим начало уважительного, хорошего диалога", - заключил он.
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США
14:13
 
ПолитикаКирилл ДмитриевРФПИРОССИЯСШАМировая экономика
 
 
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