https://1prime.ru/20250406/dmitriev-856425294.html
Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США
Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США - 06.04.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США
Есть хрупкая надежда на то, что диалог России и США восстановился, но предстоит противостоять попыткам сорвать наметившееся потепление между странами, считает... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T14:55+0300
2025-04-06T14:55+0300
2025-04-06T14:55+0300
политика
кирилл дмитриев
рфпи
россия
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1b/856165366_0:128:3182:1918_1920x0_80_0_0_c115065c0d0d1f0d9a233fd5e1c6bf28.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Есть хрупкая надежда на то, что диалог России и США восстановился, но предстоит противостоять попыткам сорвать наметившееся потепление между странами, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Поэтому сейчас есть такая хрупкая надежда на то, что диалог (между Россией и США - ред.) восстановился, но, безусловно, надо противостоять, в том числе информационным атакам, которые происходят, чтобы то потепление, которое наметилось, сорвать", - сказал Дмитриев в интервью Первому каналу. Он отметил, что в настоящее время Белый дом находится под колоссальным давлением со всех сторон, в том числе и внутри страны. Кроме того, по его словам, очень большое количество других стран пытаются помешать диалогу России и США. Он сообщил, что во время его визита в Вашингтоне на этой неделе состоялся откровенный разговор, его встретили позитивно. "Я думаю, наши коллеги из Соединенных Штатов понимают, что надо восстанавливать диалог с Россией, что Россия выстояла ту попытку стратегического поражения, которую администрация экс-президента Джо Байдена пыталась ей нанести. Выстояла достойно", - добавил глава РФПИ. "И мы видим начало уважительного, хорошего диалога", - заключил он.
https://1prime.ru/20250406/dmitriev-856424862.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1b/856165366_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_b976a40a1fcacc46ddda06070ee35d48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл дмитриев, рфпи, россия, сша, мировая экономика
Политика, Кирилл Дмитриев, РФПИ, РОССИЯ, США, Мировая экономика
Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США
Дмитриев: есть надежда на восстановление диалога РФ и США, но прогресс легко разрушить
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Есть хрупкая надежда на то, что диалог России и США восстановился, но предстоит противостоять попыткам сорвать наметившееся потепление между странами, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Поэтому сейчас есть такая хрупкая надежда на то, что диалог (между Россией и США - ред.) восстановился, но, безусловно, надо противостоять, в том числе информационным атакам, которые происходят, чтобы то потепление, которое наметилось, сорвать", - сказал Дмитриев в интервью Первому каналу.
Он отметил, что в настоящее время Белый дом находится под колоссальным давлением со всех сторон, в том числе и внутри страны. Кроме того, по его словам, очень большое количество других стран пытаются помешать диалогу России и США.
Он сообщил, что во время его визита в Вашингтоне на этой неделе состоялся откровенный разговор, его встретили позитивно. "Я думаю, наши коллеги из Соединенных Штатов понимают, что надо восстанавливать диалог с Россией, что Россия выстояла ту попытку стратегического поражения, которую администрация экс-президента Джо Байдена пыталась ей нанести. Выстояла достойно", - добавил глава РФПИ.
"И мы видим начало уважительного, хорошего диалога", - заключил он.
Дмитриев анонсировал новые контакты России и США