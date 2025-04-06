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В Иркутской области более ста тысяч домов отключили от света из-за ветра
В Иркутской области более ста тысяч домов отключили от света из-за ветра - 06.04.2025, ПРАЙМ
В Иркутской области более ста тысяч домов отключили от света из-за ветра
Более ста тысяч домов в 613 населенных пунктах отключены от электроснабжения в Иркутской области из-за порывов ветра, скорость которого достигла 34 метра в... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T00:02+0300
2025-04-06T00:02+0300
2025-04-06T00:02+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Более ста тысяч домов в 613 населенных пунктах отключены от электроснабжения в Иркутской области из-за порывов ветра, скорость которого достигла 34 метра в секунду, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.
"Из-за ветра, скорость которого достигала 34 метра в секунду, превентивно были отключены от электроснабжения 101306 домов в 613 населенных пунктах в восемь районах области. Сейчас порывы ветра по местам достигают от 15 до 29 метров в секунду... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздействие ветровой нагрузки по территории Иркутской области продолжится до утра шестого апреля.
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общество , иркутская область, москва, мчс
Энергетика, Экономика, Общество , Иркутская область, МОСКВА, МЧС
В Иркутской области более ста тысяч домов отключили от света из-за ветра
В Иркутской области более ста тысяч домов отключили от электроснабжения из-за ветра
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Более ста тысяч домов в 613 населенных пунктах отключены от электроснабжения в Иркутской области из-за порывов ветра, скорость которого достигла 34 метра в секунду, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.
"Из-за ветра, скорость которого достигала 34 метра в секунду, превентивно были отключены от электроснабжения 101306 домов в 613 населенных пунктах в восемь районах области. Сейчас порывы ветра по местам достигают от 15 до 29 метров в секунду... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздействие ветровой нагрузки по территории Иркутской области продолжится до утра шестого апреля.