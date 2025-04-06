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ЕС готовит контрмеры на $28 млрд против американского импорта, пишут СМИ
ЕС готовит контрмеры на $28 млрд против американского импорта, пишут СМИ - 06.04.2025, ПРАЙМ
ЕС готовит контрмеры на $28 млрд против американского импорта, пишут СМИ
Евросоюз готовит контрмеры на сумму до 28 миллиардов долларов против американского импорта в ответ на пошлины, анонсированные США в пятницу, они могут коснуться | 06.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Евросоюз готовит контрмеры на сумму до 28 миллиардов долларов против американского импорта в ответ на пошлины, анонсированные США в пятницу, они могут коснуться целого ряда товаров - от туалетной бумаги до бриллиантов, передает агентство Рейтер. "Страны Европейского союза попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против тарифов президента США Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер на импорт США на сумму до 28 миллиардов долларов, от зубной нити до бриллиантов", - говорится в публикации агентства. По его данным, список товаров, которые подпадут под ограничения, включит в себя мясо, крупы, вино и бурбон, древесину, а также жевательную резинку, зубную нить, пылесосы и туалетную бумагу. Отмечается, что такой шаг со стороны ЕС будет означать, что он присоединится к Китаю и Канаде, что может впоследствии привести к глобальной торговой войне. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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дональд трамп, сша, ес, мировая экономика, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, США, ЕС, Мировая экономика, пошлины
ЕС готовит контрмеры на $28 млрд против американского импорта, пишут СМИ
Reuters: ЕС готовит контрмеры на $28 млрд против американского импорта в ответ на пошлины
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Евросоюз готовит контрмеры на сумму до 28 миллиардов долларов против американского импорта в ответ на пошлины, анонсированные США в пятницу, они могут коснуться целого ряда товаров - от туалетной бумаги до бриллиантов, передает агентство Рейтер.
"Страны Европейского союза попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против тарифов президента США Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер на импорт США на сумму до 28 миллиардов долларов, от зубной нити до бриллиантов", - говорится в публикации агентства.
По его данным, список товаров, которые подпадут под ограничения, включит в себя мясо, крупы, вино и бурбон, древесину, а также жевательную резинку, зубную нить, пылесосы и туалетную бумагу.
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Отмечается, что такой шаг со стороны ЕС будет означать, что он присоединится к Китаю и Канаде, что может впоследствии привести к глобальной торговой войне.
Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.