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Ганевич назвал бессмысленными любые дискуссии по безопасности Европы

Ганевич назвал бессмысленными любые дискуссии по безопасности Европы - 06.04.2025, ПРАЙМ

Ганевич назвал бессмысленными любые дискуссии по безопасности Европы

Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T03:47+0300

2025-04-06T03:47+0300

2025-04-06T03:47+0300

россия

мировая экономика

белоруссия

европа

швейцария

владимир путин

александр лукашенко

петер сийярто

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ЖЕНЕВА, 6 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич. "Белорусская сторона неоднократно и на различных уровнях заявляла, что любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без России и Беларуси абсолютно бесперспективны. Попытки дискриминации и исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам – это путь в никуда", - сказал он. В марте в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко говорилось, что РФ и Белоруссия отмечают, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности. Также в марте венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 апреля в 09:00 мск.

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европа

швейцария

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россия, мировая экономика, белоруссия, европа, швейцария, владимир путин, александр лукашенко, петер сийярто