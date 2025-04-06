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Ганевич назвал бессмысленными любые дискуссии по безопасности Европы - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Ганевич назвал бессмысленными любые дискуссии по безопасности Европы
Ганевич назвал бессмысленными любые дискуссии по безопасности Европы - 06.04.2025, ПРАЙМ
Ганевич назвал бессмысленными любые дискуссии по безопасности Европы
Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T03:47+0300
2025-04-06T03:47+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
европа
швейцария
владимир путин
александр лукашенко
петер сийярто
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ЖЕНЕВА, 6 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич. "Белорусская сторона неоднократно и на различных уровнях заявляла, что любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без России и Беларуси абсолютно бесперспективны. Попытки дискриминации и исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам – это путь в никуда", - сказал он. В марте в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко говорилось, что РФ и Белоруссия отмечают, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности. Также в марте венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 апреля в 09:00 мск.
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россия, мировая экономика, белоруссия, европа, швейцария, владимир путин, александр лукашенко, петер сийярто
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОПА, ШВЕЙЦАРИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Петер Сийярто
03:47 06.04.2025
 
Ганевич назвал бессмысленными любые дискуссии по безопасности Европы

Посол Ганевич: любые дискуссии по безопасности Европы без России бесперспективны

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ЖЕНЕВА, 6 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Любые дискуссии по вопросу безопасности Европы бесперспективны без участия России и Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич.
"Белорусская сторона неоднократно и на различных уровнях заявляла, что любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без России и Беларуси абсолютно бесперспективны. Попытки дискриминации и исключения суверенных государств из диалога по самым значимым вопросам – это путь в никуда", - сказал он.
В марте в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко говорилось, что РФ и Белоруссия отмечают, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности.
Также в марте венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что говорить о новой долгосрочной архитектуре безопасности в Европе невозможно, не принимая в расчёт интересы России.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 апреля в 09:00 мск.
 
РОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯЕВРОПАШВЕЙЦАРИЯВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПетер Сийярто
 
 
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