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Хуситы атаковали военные суда в Красном море - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Хуситы атаковали военные суда в Красном море
Хуситы атаковали военные суда в Красном море - 06.04.2025, ПРАЙМ
Хуситы атаковали военные суда в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало военные суда в северной части Красного моря, включая судно обеспечения американского | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T01:47+0300
2025-04-06T01:47+0300
общество
израиль
йемен
красное море
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало военные суда в северной части Красного моря, включая судно обеспечения американского авианосца Harry Truman, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. "В течение нескольких часов ракетные войска, военно-воздушные силы, а также силы беспилотных систем совместно с морскими силами участвовали в столкновениях с... военными кораблями на севере Красного моря, среди которых был и американский авианосец Truman, с использованием крылатых ракет и беспилотников", - говорится в заявлении военного представителя хуситов. Как отметил Сариа, движение нанесло удар по судну обеспечения американского авианосца Harry Truman. "Морские силы... провели военную операцию, в ходе которой атаковали судно обеспечения авианосца Harry Truman баллистической ракетой", - говорится в заявлении. Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. Ране лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
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общество , израиль, йемен, красное море
Общество , ИЗРАИЛЬ, ЙЕМЕН, Красное море
01:47 06.04.2025
 
Хуситы атаковали военные суда в Красном море

Хуситы атаковали судно обеспечения авианосца Harry Truman в Красном море

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало военные суда в северной части Красного моря, включая судно обеспечения американского авианосца Harry Truman, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"В течение нескольких часов ракетные войска, военно-воздушные силы, а также силы беспилотных систем совместно с морскими силами участвовали в столкновениях с... военными кораблями на севере Красного моря, среди которых был и американский авианосец Truman, с использованием крылатых ракет и беспилотников", - говорится в заявлении военного представителя хуситов.
Как отметил Сариа, движение нанесло удар по судну обеспечения американского авианосца Harry Truman.
"Морские силы... провели военную операцию, в ходе которой атаковали судно обеспечения авианосца Harry Truman баллистической ракетой", - говорится в заявлении.
Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. Ране лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
 
ОбществоИЗРАИЛЬЙЕМЕНКрасное море
 
 
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