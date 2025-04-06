https://1prime.ru/20250406/impichment-856426163.html

"Затея обреченная". Пушков оценил план Грина объявить импичмент Трампу

"Затея обреченная". Пушков оценил план Грина объявить импичмент Трампу - 06.04.2025, ПРАЙМ

"Затея обреченная". Пушков оценил план Грина объявить импичмент Трампу

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что демократы в Конгрессе США осознают бесперспективность своей инициативы по импичменту действующего президента Дональда | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T16:22+0300

2025-04-06T16:22+0300

2025-04-06T16:22+0300

политика

дональд трамп

сша

алексей пушков

импичмент

импичмент трампа

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что демократы в Конгрессе США осознают бесперспективность своей инициативы по импичменту действующего президента Дональда Трампа.Поводом для его комментария стало недавнее заявление конгрессмена-демократа Эла Грина. Тот сообщил, что в течение 30 дней намерен внести предложение об отстранении от должности действующего президента США Дональда Трампа, так как, по его мнению, Трамп не достоин занимать этот пост."Демократы в конгрессе США решили объявить импичмент Трампу. Они знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить. Но им нужен был объединяющий лозунг - и они его нашли", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, находясь в кризисе и испытывая дефицит лидеров под руководством, как он выразился, "слабой и невыразительной" Камалы Харрис, демократы пытаются использовать идею импичмента как способ вернуть себе политическую активность и влияние.Он также отметил, что в рамках этой же стратегии организуются и финансируются массовые протестные акции по всей стране, цель которых — мобилизация избирателей Демократической партии.При этом Пушков считает, что сами протесты не представляют серьёзной угрозы для Трампа, но также отметил, что американский лидер, по его мнению, слишком медлит с ответными действиями в отношении своих оппонентов, которые ранее добивались его уголовного преследования.Сенатор обратил внимание на то, что темы, связанные со списками Джеффри Эпштейна и Пи Дидди, исчезли из публичного поля, несмотря на то, что среди фигурирующих в них лиц, как утверждает он, преобладают представители Демократической партии. Также он выразил недоумение по поводу того, что глава ФБР Кэш Пател, ранее демонстрировавший активность, сейчас не проявляет публичной деятельности."Этой пассивностью и могут воспользоваться противники Трампа - они уже приходят в себя и поднимают голову. Либеральные СМИ выходят из состояния послевыборного шока. Это лишь вопрос времени, когда он, как и в свой первый срок, столкнется с мощной оппозицией", - заключил Пушков.

https://1prime.ru/20250406/tramp-856423457.html

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дональд трамп, сша, алексей пушков, импичмент, импичмент трампа