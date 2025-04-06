https://1prime.ru/20250406/impichment-856426163.html
"Затея обреченная". Пушков оценил план Грина объявить импичмент Трампу
"Затея обреченная". Пушков оценил план Грина объявить импичмент Трампу - 06.04.2025, ПРАЙМ
"Затея обреченная". Пушков оценил план Грина объявить импичмент Трампу
Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что демократы в Конгрессе США осознают бесперспективность своей инициативы по импичменту действующего президента Дональда | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T16:22+0300
2025-04-06T16:22+0300
2025-04-06T16:22+0300
политика
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что демократы в Конгрессе США осознают бесперспективность своей инициативы по импичменту действующего президента Дональда Трампа.Поводом для его комментария стало недавнее заявление конгрессмена-демократа Эла Грина. Тот сообщил, что в течение 30 дней намерен внести предложение об отстранении от должности действующего президента США Дональда Трампа, так как, по его мнению, Трамп не достоин занимать этот пост."Демократы в конгрессе США решили объявить импичмент Трампу. Они знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить. Но им нужен был объединяющий лозунг - и они его нашли", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, находясь в кризисе и испытывая дефицит лидеров под руководством, как он выразился, "слабой и невыразительной" Камалы Харрис, демократы пытаются использовать идею импичмента как способ вернуть себе политическую активность и влияние.Он также отметил, что в рамках этой же стратегии организуются и финансируются массовые протестные акции по всей стране, цель которых — мобилизация избирателей Демократической партии.При этом Пушков считает, что сами протесты не представляют серьёзной угрозы для Трампа, но также отметил, что американский лидер, по его мнению, слишком медлит с ответными действиями в отношении своих оппонентов, которые ранее добивались его уголовного преследования.Сенатор обратил внимание на то, что темы, связанные со списками Джеффри Эпштейна и Пи Дидди, исчезли из публичного поля, несмотря на то, что среди фигурирующих в них лиц, как утверждает он, преобладают представители Демократической партии. Также он выразил недоумение по поводу того, что глава ФБР Кэш Пател, ранее демонстрировавший активность, сейчас не проявляет публичной деятельности."Этой пассивностью и могут воспользоваться противники Трампа - они уже приходят в себя и поднимают голову. Либеральные СМИ выходят из состояния послевыборного шока. Это лишь вопрос времени, когда он, как и в свой первый срок, столкнется с мощной оппозицией", - заключил Пушков.
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дональд трамп, сша, алексей пушков, импичмент, импичмент трампа
Политика, Дональд Трамп, США, Алексей Пушков, импичмент, импичмент Трампа
"Затея обреченная". Пушков оценил план Грина объявить импичмент Трампу
Пушков: демократы в США не смогут реализовать планируемый импичмент Трампу
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что демократы в Конгрессе США осознают бесперспективность своей инициативы по импичменту действующего президента Дональда Трампа.
Поводом для его комментария стало недавнее заявление конгрессмена-демократа Эла Грина. Тот сообщил, что в течение 30 дней намерен внести предложение об отстранении от должности действующего президента США Дональда Трампа, так как, по его мнению, Трамп не достоин занимать этот пост.
"Демократы в конгрессе США решили объявить импичмент Трампу. Они знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить. Но им нужен был объединяющий лозунг - и они его нашли", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, находясь в кризисе и испытывая дефицит лидеров под руководством, как он выразился, "слабой и невыразительной" Камалы Харрис, демократы пытаются использовать идею импичмента как способ вернуть себе политическую активность и влияние.
Он также отметил, что в рамках этой же стратегии организуются и финансируются массовые протестные акции по всей стране, цель которых — мобилизация избирателей Демократической партии.
При этом Пушков считает, что сами протесты не представляют серьёзной угрозы для Трампа, но также отметил, что американский лидер, по его мнению, слишком медлит с ответными действиями в отношении своих оппонентов, которые ранее добивались его уголовного преследования.
Сенатор обратил внимание на то, что темы, связанные со списками Джеффри Эпштейна и Пи Дидди, исчезли из публичного поля, несмотря на то, что среди фигурирующих в них лиц, как утверждает он, преобладают представители Демократической партии. Также он выразил недоумение по поводу того, что глава ФБР Кэш Пател, ранее демонстрировавший активность, сейчас не проявляет публичной деятельности.
"Этой пассивностью и могут воспользоваться противники Трампа - они уже приходят в себя и поднимают голову. Либеральные СМИ выходят из состояния послевыборного шока. Это лишь вопрос времени, когда он, как и в свой первый срок, столкнется с мощной оппозицией", - заключил Пушков.
Конгрессмен Грин намерен вынести Трампу импичмент в течение 30 дней