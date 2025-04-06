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В Думу внесли проект по улучшению сферы частных инвестиций в бизнес

В Думу внесли проект по улучшению сферы частных инвестиций в бизнес - 06.04.2025, ПРАЙМ

В Думу внесли проект по улучшению сферы частных инвестиций в бизнес

Сбор средств на развитие проектов напрямую от частных лиц становится всё более популярным среди представителей малого бизнеса. Такой способ финансирования... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T14:06+0300

2025-04-06T14:06+0300

2025-04-06T14:06+0300

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Сбор средств на развитие проектов напрямую от частных лиц становится всё более популярным среди представителей малого бизнеса. Такой способ финансирования позволяет обойтись без участия банков или крупных инвесторов, однако вместе с тем создаёт и определённые риски. Как отмечает "Российская газета", отсутствие чётко установленных правил может приводить к конфликтным ситуациям. Часто ни предприниматели, ни инвесторы не понимают, как действовать при возникновении технических сбоев или правовых разногласий. Примером может служить ситуация, когда проект не набрал необходимую сумму, формально договор не вступил в силу, а судьба уже переведённых денег остаётся неясной.Для решения подобных проблем в Государственную думу внесён законопроект, направленный на упорядочивание этой сферы, сообщил "Российской газете" депутат, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"). Одним из ключевых пунктов законопроекта он отметил запрет компаниям, через которые собираются средства, одновременно выступать в роли получателя этих денег. Такая мера должна исключить конфликты интересов и усилить контроль над процессом."Также предлагается ввести обязательную фиксацию всех договоров: если что-то случится, у человека будет подтверждение, что он действительно участвовал в проекте. Без такой документации шансы вернуть деньги даже через суд становятся минимальными. Законопроект прямо предусматривает механизм выдачи выписок из реестра - формально это выглядит как техническая деталь, но на практике именно это и становится основой для защиты интересов в случае спора", - добавил депутат.Особое внимание, как отмечает издание, уделяется техническим аспектам заключения сделки. В настоящее время договор считается действительным только после зачисления средств получателю, однако в новой редакции предлагается считать моментом заключения сделки сам факт перевода денег с технического счёта. Это позволит избежать двусмысленных ситуаций. Также предусматривается запрет на автоматическую передачу обязательств третьим лицам при расторжении договора без согласия сторон.Предполагается ввести и лимиты для физических лиц: на одной площадке они смогут инвестировать не более определённой суммы в год. Это сделано для того, чтобы минимизировать риски и не допустить ситуаций, при которых человек вкладывает больше, чем может себе позволить потерять. При этом, если средства будут возвращены, инвестор сможет снова использовать их в рамках того же лимита, не дожидаясь начала следующего года. Как пояснил Говырин, это повлечёт за собой новые обязанности для операторов платформ: потребуется пересмотр внутренних правил, обновление цифровых систем, наём специалистов и чёткое ведение документации. На адаптацию к изменениям закон отводит полгода, что, по мнению депутата, является достаточным, но не избыточным сроком.Кроме того, отмечает "Российская газета", новые нормы могут облегчить доступ малого и среднего бизнеса к финансированию. Для многих МСП это зачастую единственный реальный способ получить стартовые или оборотные средства. Чёткие правила помогут предпринимателям лучше выстраивать процесс привлечения инвестиций и снизят уровень неопределённости в отношениях с частными инвесторами, что особенно важно на начальных этапах развития бизнеса.Однако Говырин отметил, что сейчас остался открытым вопрос о том, насколько предлагаемые меры действительно смогут защитить инвесторов от рисков, связанных с вложениями в проекты без гарантий. Депутат также подчеркнул, что данный вопрос особенно актуален для малого бизнеса, который на текущий момент находится в зоне неопределенности. Такие инициативы нередко перспективны, но при этом не всегда проходят полноценную проверку или аудит."Вероятно, одной только сменой формулировок в законе дело не ограничится - потребуется и работа с пользователями, и объяснение, куда именно идут их средства, на что они могут рассчитывать и с чем рискуют", - констатировал Говырин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дума, единая россия, бизнес, инвестиции, предприниматели, финансы