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Дмитриев рассказал, что поможет растопить лет в отношениях России и США

Дмитриев рассказал, что поможет растопить лет в отношениях России и США - 06.04.2025, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал, что поможет растопить лет в отношениях России и США

Инвестиционные инициативы между Россией и США могут сыграть роль "ледокола", способного разрушить барьеры, сформированные администрацией бывшего президента США... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T16:16+0300

2025-04-06T16:16+0300

2025-04-06T16:16+0300

политика

россия

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Инвестиционные инициативы между Россией и США могут сыграть роль "ледокола", способного разрушить барьеры, сформированные администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Ранее он сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина провёл в Вашингтоне встречи с представителями администрации действующего президента США Дональда Трампа. В рамках переговоров обсуждались вопросы восстановления российско-американских отношений, включая экономическое взаимодействие и возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.Дмитриев отметил, что в центре внимания находилось инвестиционное сотрудничество. В частности, рассматривались потенциальные проекты в таких сферах, как добыча редкоземельных металлов, освоение Арктики и сжиженный природный газ."И мы видим, что даже самые консервативно настроенные люди в США, когда им задаешь вопрос "Почему бы нам совместно не делать какие-то проекты?", как бы задумываются и говорят: в принципе, почему бы и нет. Поэтому мы пробиваем вот этот лед, который администрация Байдена создала, и мы его как бы разбиваем нашим ледоколом инвестиционных экономических проектов", - рассказал спецпредставитель президента России. В то же время он подчеркнул, что у России нет иллюзий в отношении Соединённых Штатов. По его словам, каждая страна защищает собственные национальные интересы, и если в прошлом администрация Байдена игнорировала возможные точки соприкосновения, то команда Трампа, напротив, проявляет интерес к их поиску. Дмитриев отметил, что такой подход создаёт предпосылки для более прагматичного взаимодействия между двумя государствами.

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россия, кирилл дмитриев, сша, дональд трамп