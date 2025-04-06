Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев рассказал, что поможет растопить лет в отношениях России и США - 06.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250406/investproekty-856426031.html
Дмитриев рассказал, что поможет растопить лет в отношениях России и США
Дмитриев рассказал, что поможет растопить лет в отношениях России и США - 06.04.2025, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал, что поможет растопить лет в отношениях России и США
Инвестиционные инициативы между Россией и США могут сыграть роль "ледокола", способного разрушить барьеры, сформированные администрацией бывшего президента США... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T16:16+0300
2025-04-06T16:16+0300
политика
россия
кирилл дмитриев
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82676/84/826768420_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_6c64f72cfa4c88cad601c66656525a5e.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Инвестиционные инициативы между Россией и США могут сыграть роль "ледокола", способного разрушить барьеры, сформированные администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Ранее он сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина провёл в Вашингтоне встречи с представителями администрации действующего президента США Дональда Трампа. В рамках переговоров обсуждались вопросы восстановления российско-американских отношений, включая экономическое взаимодействие и возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.Дмитриев отметил, что в центре внимания находилось инвестиционное сотрудничество. В частности, рассматривались потенциальные проекты в таких сферах, как добыча редкоземельных металлов, освоение Арктики и сжиженный природный газ."И мы видим, что даже самые консервативно настроенные люди в США, когда им задаешь вопрос "Почему бы нам совместно не делать какие-то проекты?", как бы задумываются и говорят: в принципе, почему бы и нет. Поэтому мы пробиваем вот этот лед, который администрация Байдена создала, и мы его как бы разбиваем нашим ледоколом инвестиционных экономических проектов", - рассказал спецпредставитель президента России. В то же время он подчеркнул, что у России нет иллюзий в отношении Соединённых Штатов. По его словам, каждая страна защищает собственные национальные интересы, и если в прошлом администрация Байдена игнорировала возможные точки соприкосновения, то команда Трампа, напротив, проявляет интерес к их поиску. Дмитриев отметил, что такой подход создаёт предпосылки для более прагматичного взаимодействия между двумя государствами.
https://1prime.ru/20250406/dmitriev-856425294.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82676/84/826768420_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_61551cd66c29dbb2cc221644d6c2d423.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кирилл дмитриев, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, США, Дональд Трамп
16:16 06.04.2025
 
Дмитриев рассказал, что поможет растопить лет в отношениях России и США

Дмитриев: инвестпроекты России и США помогут улучшить отношения двух стран

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Инвестиционные инициативы между Россией и США могут сыграть роль "ледокола", способного разрушить барьеры, сформированные администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее он сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина провёл в Вашингтоне встречи с представителями администрации действующего президента США Дональда Трампа. В рамках переговоров обсуждались вопросы восстановления российско-американских отношений, включая экономическое взаимодействие и возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.
Дмитриев отметил, что в центре внимания находилось инвестиционное сотрудничество. В частности, рассматривались потенциальные проекты в таких сферах, как добыча редкоземельных металлов, освоение Арктики и сжиженный природный газ.
"И мы видим, что даже самые консервативно настроенные люди в США, когда им задаешь вопрос "Почему бы нам совместно не делать какие-то проекты?", как бы задумываются и говорят: в принципе, почему бы и нет. Поэтому мы пробиваем вот этот лед, который администрация Байдена создала, и мы его как бы разбиваем нашим ледоколом инвестиционных экономических проектов", - рассказал спецпредставитель президента России.
В то же время он подчеркнул, что у России нет иллюзий в отношении Соединённых Штатов. По его словам, каждая страна защищает собственные национальные интересы, и если в прошлом администрация Байдена игнорировала возможные точки соприкосновения, то команда Трампа, напротив, проявляет интерес к их поиску. Дмитриев отметил, что такой подход создаёт предпосылки для более прагматичного взаимодействия между двумя государствами.
IV КМУ-2024. Предпринимательский подход к реализации фундаментальных научных достижений
Глава РФПИ выразил надежду на восстановление отношений России и США
14:55
 
ПолитикаРОССИЯКирилл ДмитриевСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала