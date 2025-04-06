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Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа - 06.04.2025, ПРАЙМ

Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Министерство энергетики Казахстана планирует с 14 мая продлить еще на шесть месяцев запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T15:17+0300

2025-04-06T15:17+0300

2025-04-06T15:17+0300

энергетика

газ

казахстан

алма-ата

экспорт

нефтяной газ

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АЛМА-АТА, 6 апр - ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана планирует с 14 мая продлить еще на шесть месяцев запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, говорится в проекте приказа, размещенного на госпортале "Открытые нормативные правовые акты". "Ввести запрет на вывоз с территории республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - указывается в документе. Поясняется, что мера вводится с целью обеспечения внутреннего рынка страны сжиженным нефтяным газом. Проект приказа находится на публичном обсуждении до 21 марта этого года, ограничения вступят в силу с 14 мая 2025 года. Ранее минэнерго республики сообщало, что ежемесячный дефицит сниженного нефтяного газа в Казахстане составляет 20-25%. Так, по данным ведомства, в 2023 году объем потребления этого газа в республике вырос на 14%, составив 2,2 миллиона тонн, в 2022 году эта цифра составляла 1,8 миллиона тонн. Постоянный рост потребления в минэнерго видят в увеличении количества автомобилей, использующих это горючее в качестве газомоторного топлива. Согласно официальной статистике, в 2021 году в республике находилось 313 тысяч автомашин, работающих на газе, в 2022 году их количество выросло сразу на 57% и достигло 491 тысяч, по итогам 2023 года автомашин на газе стало 582 тысячи.

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газ, казахстан, алма-ата, экспорт, нефтяной газ