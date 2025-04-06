Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа - 06.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250406/kazakhstan-856425587.html
Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа - 06.04.2025, ПРАЙМ
Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Министерство энергетики Казахстана планирует с 14 мая продлить еще на шесть месяцев запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T15:17+0300
2025-04-06T15:17+0300
энергетика
газ
казахстан
алма-ата
экспорт
нефтяной газ
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
АЛМА-АТА, 6 апр - ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана планирует с 14 мая продлить еще на шесть месяцев запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, говорится в проекте приказа, размещенного на госпортале "Открытые нормативные правовые акты". "Ввести запрет на вывоз с территории республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - указывается в документе. Поясняется, что мера вводится с целью обеспечения внутреннего рынка страны сжиженным нефтяным газом. Проект приказа находится на публичном обсуждении до 21 марта этого года, ограничения вступят в силу с 14 мая 2025 года. Ранее минэнерго республики сообщало, что ежемесячный дефицит сниженного нефтяного газа в Казахстане составляет 20-25%. Так, по данным ведомства, в 2023 году объем потребления этого газа в республике вырос на 14%, составив 2,2 миллиона тонн, в 2022 году эта цифра составляла 1,8 миллиона тонн. Постоянный рост потребления в минэнерго видят в увеличении количества автомобилей, использующих это горючее в качестве газомоторного топлива. Согласно официальной статистике, в 2021 году в республике находилось 313 тысяч автомашин, работающих на газе, в 2022 году их количество выросло сразу на 57% и достигло 491 тысяч, по итогам 2023 года автомашин на газе стало 582 тысячи.
https://1prime.ru/20250405/moldaviya-856415310.html
казахстан
алма-ата
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, казахстан, алма-ата, экспорт, нефтяной газ
Энергетика, Газ, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, экспорт, нефтяной газ
15:17 06.04.2025
 
Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Минэнерго Казахстана продлит запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа на 6 месяцев

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© flickr.com / sly06
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 6 апр - ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана планирует с 14 мая продлить еще на шесть месяцев запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, говорится в проекте приказа, размещенного на госпортале "Открытые нормативные правовые акты".
"Ввести запрет на вывоз с территории республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - указывается в документе.
Поясняется, что мера вводится с целью обеспечения внутреннего рынка страны сжиженным нефтяным газом. Проект приказа находится на публичном обсуждении до 21 марта этого года, ограничения вступят в силу с 14 мая 2025 года.
Ранее минэнерго республики сообщало, что ежемесячный дефицит сниженного нефтяного газа в Казахстане составляет 20-25%. Так, по данным ведомства, в 2023 году объем потребления этого газа в республике вырос на 14%, составив 2,2 миллиона тонн, в 2022 году эта цифра составляла 1,8 миллиона тонн. Постоянный рост потребления в минэнерго видят в увеличении количества автомобилей, использующих это горючее в качестве газомоторного топлива.
Согласно официальной статистике, в 2021 году в республике находилось 313 тысяч автомашин, работающих на газе, в 2022 году их количество выросло сразу на 57% и достигло 491 тысяч, по итогам 2023 года автомашин на газе стало 582 тысячи.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
Молдавия заинтересована в экспорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана
Вчера, 16:59
 
ЭнергетикаГазКАЗАХСТАНАЛМА-АТАэкспортнефтяной газ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала