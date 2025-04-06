https://1prime.ru/20250406/khusity-856428610.html

СМИ: против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция

СМИ: против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция - 06.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция

Против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене готовится сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил Соединенных Штатов и Саудовской Аравии,... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T21:41+0300

2025-04-06T21:41+0300

2025-04-06T21:41+0300

йемен

саудовская аравия

сша

дональд трамп

хуситы

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене готовится сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, сообщает CNN со ссылкой на источники. "Региональные дипломатические источники сообщили, что идет подготовка к наземной операции, которая будет начата с юга и востока, а также вдоль побережья. Скоординированное наступление может также включать военно-морскую поддержку Саудовской Аравии и США в попытке вернуть порт Ходейда", - передает телеканал.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 15 марта приказал военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.

https://1prime.ru/20250331/khusity-856263357.html

йемен

саудовская аравия

сша

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йемен, саудовская аравия, сша, дональд трамп, хуситы