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СМИ: против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция
СМИ: против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция - 06.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция
Против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене готовится сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил Соединенных Штатов и Саудовской Аравии,... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T21:41+0300
2025-04-06T21:41+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене готовится сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, сообщает CNN со ссылкой на источники. "Региональные дипломатические источники сообщили, что идет подготовка к наземной операции, которая будет начата с юга и востока, а также вдоль побережья. Скоординированное наступление может также включать военно-морскую поддержку Саудовской Аравии и США в попытке вернуть порт Ходейда", - передает телеканал.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 15 марта приказал военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.
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йемен, саудовская аравия, сша, дональд трамп, хуситы
ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, Дональд Трамп, хуситы
СМИ: против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция
CNN: против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене готовится сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, сообщает CNN со ссылкой на источники.
"Региональные дипломатические источники сообщили, что идет подготовка к наземной операции, которая будет начата с юга и востока, а также вдоль побережья. Скоординированное наступление может также включать военно-морскую поддержку Саудовской Аравии и США в попытке вернуть порт Ходейда", - передает телеканал.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 15 марта приказал военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.
Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене