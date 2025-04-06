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Колбаса по ГОСТу: что не так с этой идеей

Колбаса по ГОСТу: что не так с этой идеей - 06.04.2025, ПРАЙМ

Колбаса по ГОСТу: что не так с этой идеей

Инициатива введения ГОСТ на натуральные продукты питания является позитивным фактором. Если она будет реализована, потребители на законодательном уровне получат | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T05:05+0300

2025-04-06T05:05+0300

2025-04-06T05:05+0300

колбаса

стоимость колбасы

бизнес

рудн

хаджимурад белхароев

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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Инициатива введения ГОСТ на натуральные продукты питания является позитивным фактором. Если она будет реализована, потребители на законодательном уровне получат защиту от различного рода ухищрений производителей, стремящихся максимально удешевить выпускаемую продукцию.Особенно эта проблема касается колбасных изделий. При их изготовлении нередко добавляют различную белковую продукцию, в частности, переработанные кости, шкуры, внутренности животных, головы, ноги, клювы птицы.Вместо переработки в костную муку и дальнейших ее поставок на птицефабрики для откорма птицы, это сырье с добавлением ароматизаторов и консервантов группы "Е" используется при изготовлении колбасы. Особенный приоритет в этом процессе отдается сое, так как один килограмм сои при замачивании впитывает до шести килограмм воды.Колбасные изделия, по своей сути, это полуфабрикат - переработанное мясо с добавлением различных специй. При всей возможной натуральности медицина рекомендует употреблять колбасу в ограниченных количествах, иначе возможен вред для организма.Переход на производство натуральных колбасных изделий и иных продуктов питания связан со значительным удорожанием конечной стоимости. Ведь заложенные в ГОСТы и прочие регламенты требования производители обязаны будут выполнять.Или – другой вариант – отказываться от сертификации с помощью ГОСТ. На внутреннем рынке нашей страны практически вся переработанная продовольственная продукция реализуется по стандарту ТУ – технические условия. Она производится в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании", то есть, производители выпускают ее по своим техническим условиям с 2003 года.Пока у производителей есть право выбора – по ГОСТ или по ТУ выпускать свою продукцию, чем они и пользуются, делая "дешево и сердито" для всех категорий населения. Но если ГОСТ будет внедрен и станет обязательным, это перекроет все правовые механизмы производства недоброкачественной продукции. При достаточных проверках со стороны контрольно-надзорных органов качество и безопасность продуктов питания улучшится, что позитивно отразится на здоровье населения нашей страны. Главное – чтобы у граждан хватило средств на покупку качественной натуральной еды.Автор - Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН

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2025

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Хаджимурад Белхароев https://cdnn.1prime.ru/img/84238/22/842382232_0:0:914:914_100x100_80_0_0_59579ffd185eb3c9e10d2fba977a9d14.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Хаджимурад Белхароев https://cdnn.1prime.ru/img/84238/22/842382232_0:0:914:914_100x100_80_0_0_59579ffd185eb3c9e10d2fba977a9d14.jpg

колбаса, стоимость колбасы, бизнес, рудн, хаджимурад белхароев