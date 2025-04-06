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Американский бизнес заинтересован в работе в России, заявил глава РФПИ
Американский бизнес заинтересован в работе в России, заявил глава РФПИ - 06.04.2025, ПРАЙМ
Американский бизнес заинтересован в работе в России, заявил глава РФПИ
Американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T15:02+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу."Да, безусловно", - ответил он на вопрос, готов ли, по его мнению, американский бизнес вернуться к торговле с РФ."Во-первых, уже у нас 150 американских компаний, из которых 70% присутствуют в нашей стране 25 лет, и они никуда не уходили. И несмотря на политическое давление, они просто продолжают успешно вести бизнес в России. Во-вторых, действительно, мы видим большое количество запросов, в том числе и к нам, от американских компаний в энергетической сфере, во многих других сферах", - добавил глава РФПИ.При этом он подчеркнул, что российские власти будут отдавать приоритет отечественным компаниям и их партнерствам с иностранными компаниями."Я думаю, именно фокус на совместных партнерствах - самый правильный фокус в дальнейшем движении с американским бизнесом, который действительно заинтересован в том, чтобы работать в России", - добавил Дмитриев.При этом ведущий интервью отметил, что ему пока неизвестно об официальных запросах Вашингтона к Москве в связи с возвращением на рынок американских компаний.Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между РФ и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
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рфпи, кирилл дмитриев, россия, владимир путин, сша, вашингтон, дональд трамп
РФПИ, Кирилл Дмитриев, РОССИЯ, Владимир Путин, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Американский бизнес заинтересован в работе в России, заявил глава РФПИ
Дмитриев: американские компании заинтересованы в ведении бизнеса в России
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.
"Да, безусловно", - ответил он на вопрос, готов ли, по его мнению, американский бизнес вернуться к торговле с РФ.
"Во-первых, уже у нас 150 американских компаний, из которых 70% присутствуют в нашей стране 25 лет, и они никуда не уходили. И несмотря на политическое давление, они просто продолжают успешно вести бизнес в России. Во-вторых, действительно, мы видим большое количество запросов, в том числе и к нам, от американских компаний в энергетической сфере, во многих других сферах", - добавил глава РФПИ.
При этом он подчеркнул, что российские власти будут отдавать приоритет отечественным компаниям и их партнерствам с иностранными компаниями.
"Я думаю, именно фокус на совместных партнерствах - самый правильный фокус в дальнейшем движении с американским бизнесом, который действительно заинтересован в том, чтобы работать в России", - добавил Дмитриев.
При этом ведущий интервью отметил, что ему пока неизвестно об официальных запросах Вашингтона к Москве в связи с возвращением на рынок американских компаний.
Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между РФ и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
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