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Афганские беженцы начали прибывать на родину через КПП

Афганские беженцы начали прибывать на родину через КПП - 06.04.2025, ПРАЙМ

Афганские беженцы начали прибывать на родину через КПП

Большие группы афганских мигрантов, насильственно депортированных из Пакистана, начали прибывать на историческую родину через КПП "Торхам" в восточной провинции | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T06:42+0300

2025-04-06T06:42+0300

2025-04-06T06:42+0300

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Большие группы афганских мигрантов, насильственно депортированных из Пакистана, начали прибывать на историческую родину через КПП "Торхам" в восточной провинции Нангархар и КПП "Спинбулдак" в южной провинции Кандагар, сообщают афганские СМИ со ссылкой на местные власти. По данным информационного портала Tolo news, за последние четыре дня Пакистан депортировал около 700 афганских семей, каждая из которых составляет до 10 человек, через контрольно-пропускной пункт Торхам. Только в субботу в Афганистан были принудительно выдворены более 250 семей. Власти провинции Нангархар сообщают, что полностью готовы предоставить необходимые услуги депортированным афганцам. "Среди этих людей много мужчин, чьи жены остались дома в Пакистане. Их бизнес и деньги все еще находятся там. В некоторых случаях это женщины, которые сами перешли границу, в то время как их мужья остаются на другой стороне. Ситуация для них на контрольно-пропускном пункте стала чрезвычайно сложной", - сообщил изданию замгубернатора Азизулла Мустафа. По словам главы провинциального департамента министерства по делам беженцев и репатриации База Мохаммада Абдула Рахмана, "на данный момент мы зафиксировали возвращение 675 семей, в том числе 254 семей, которые прибыли только в субботу". Некоторые депортированные мигранты рассказали, что правительство Пакистана пообещало отложить процесс насильственной депортации до 10 апреля, но, несмотря на данное обещание, операции по принудительному выдворению уже начались. "Они проводили обыски в домах и задерживали женщин, детей и мужчин. Не имело значения, были у людей удостоверения личности или нет - они арестовывали всех без разбора. Во время этого рейда был схвачен и наш брат. Люди кричали от страха, весь город был в панике. Жители покинули свои дома, а все их имущество было разграблено", - поведал изданию один из депортированных мигрантов по имени Хаттаб. Другой депортированный афганец - Мохаммад Юсуф, который прожил в Исламабаде 32 года и также был насильственно депортирован, рассказал Tolo news, что его отец, арестованный в ходе облавы, все еще находится в тюрьме. "Мы понятия не имеем, где он. Мы сбежали из-под стражи ночью, наняли грузовик за 70 тысяч рупий, чтобы добраться сюда. Я сижу здесь на тюках со скарбом в отчаянии. Даже сейчас я должен заплатить 10 тысяч рупий, чтобы мне отдали перевезенные сюда вещи. Я пересек КПП "Торхам" в крайне стесненных обстоятельствах", - рассказал он. По информации издания, с пятницы пакистанская полиция депортировала еще 40 семей и 38 заключенных из числа афганцев через контрольно-пропускной пункт "Спибулдак". В октябре 2023 года правительство Пакистана объявило о плане массовой депортации иностранных граждан, подавляющее большинство которых составляли афганцы, у которых не было действительных виз и удостоверений личности. По сводным данным ООН и пакистанского правительства, на момент объявления этого плана в Пакистане находилось от 3,8 до 4,4 миллиона афганцев. К началу 2025 года более 800 тысяч человек были репатриированы в Афганистан. Причиной массовой депортации правительство Пакистана назвало рост преступности и насилия в афганской среде, в том числе совершаемые афганцами теракты. Афганская миграция в Пакистан уходит корнями в 80-е годы прошлого столетия, когда в Афганистан вошли советские войска. В то время в Пакистан ушло около трех миллионов граждан Афганистана, спасавшихся от боевых действий. Значительное число беженцев также прибыло в соседнюю страну после вторжения США в Афганистан в 2001 году и в 2021 году, когда движение "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) вернулось к власти после вывода войск США и НАТО. На момент восстановления в Афганистане власти талибов в Пакистане находились до 4,5 миллиона афганских граждан, как с документами, так и без оных, многие из них родились и выросли в Пакистане и никогда не были на своей исторической родине.

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