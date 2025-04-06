https://1prime.ru/20250406/lavrov-856424096.html

Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье

Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье - 06.04.2025, ПРАЙМ

Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье

Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T12:07+0300

2025-04-06T12:07+0300

2025-04-06T12:07+0300

мид рф

сергей лавров

турция

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анкара

форум

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АНКАРА, 6 апр – ПРАЙМ. Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Четвертый Дипломатический форум пройдет 11-13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке министерства иностранных дел Турции. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Мероприятие объединит участников со всего мира для разработки стратегий, направленных на превращение дипломатии в ключевой инструмент мира и сотрудничества. "Ожидаем участия", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности участия главы российского внешнеполитического ведомства на форуме в Анталье.

https://1prime.ru/20250403/lavrov-856350318.html

турция

анталья

анкара

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мид рф, сергей лавров, турция, анталья, реджеп тайип эрдоган, анкара, форум, россия