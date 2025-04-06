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Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье
Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье - 06.04.2025, ПРАЙМ
Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье
Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T12:07+0300
2025-04-06T12:07+0300
мид рф
сергей лавров
турция
анталья
реджеп тайип эрдоган
анкара
форум
россия
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АНКАРА, 6 апр – ПРАЙМ. Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Четвертый Дипломатический форум пройдет 11-13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке министерства иностранных дел Турции. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Мероприятие объединит участников со всего мира для разработки стратегий, направленных на превращение дипломатии в ключевой инструмент мира и сотрудничества. "Ожидаем участия", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности участия главы российского внешнеполитического ведомства на форуме в Анталье.
https://1prime.ru/20250403/lavrov-856350318.html
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мид рф, сергей лавров, турция, анталья, реджеп тайип эрдоган, анкара, форум, россия
МИД РФ, Сергей Лавров, ТУРЦИЯ, Анталья, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара, форум, РОССИЯ
12:07 06.04.2025
 
Турция рассчитывает на участие Лаврова в Дипломатическом форуме в Анталье

Турция надеется, что Сергей Лавров примет участие в форуме в Анталье 11-13 апреля

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 6 апр – ПРАЙМ. Анкара рассчитывает на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дипломатическом форуме 11-13 апреля в Анталье, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Четвертый Дипломатический форум пройдет 11-13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке министерства иностранных дел Турции. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Мероприятие объединит участников со всего мира для разработки стратегий, направленных на превращение дипломатии в ключевой инструмент мира и сотрудничества.
"Ожидаем участия", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности участия главы российского внешнеполитического ведомства на форуме в Анталье.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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МИД РФСергей ЛавровТУРЦИЯАнтальяРеджеп Тайип ЭрдоганАнкарафорумРОССИЯ
 
 
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