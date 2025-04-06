Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Красноярском крае загорелся локомотив - 06.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250406/lokomotiv-856419619.html
В Красноярском крае загорелся локомотив
В Красноярском крае загорелся локомотив - 06.04.2025, ПРАЙМ
В Красноярском крае загорелся локомотив
Загоревшийся утром в воскресенье локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T06:06+0300
2025-04-06T06:06+0300
бизнес
россия
общество
красноярский край
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856419619.jpg?1743908781
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Загоревшийся утром в воскресенье локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 5 часов местного времени в ходе следования грузового поезда на участке пути между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание его локомотива", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что причины и обстоятельства события устанавливаются. Специальными службами возгорание ликвидировано. "Допущены задержки в движении поездов. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности", - добавляется в сообщении.
красноярский край
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , красноярский край, москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, МОСКВА
06:06 06.04.2025
 
В Красноярском крае загорелся локомотив

Загоревшийся локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Загоревшийся утром в воскресенье локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 5 часов местного времени в ходе следования грузового поезда на участке пути между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание его локомотива", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что причины и обстоятельства события устанавливаются. Специальными службами возгорание ликвидировано.
"Допущены задержки в движении поездов. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности", - добавляется в сообщении.
 
БизнесРОССИЯОбществоКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала