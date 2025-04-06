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В Красноярском крае загорелся локомотив
В Красноярском крае загорелся локомотив - 06.04.2025, ПРАЙМ
В Красноярском крае загорелся локомотив
Загоревшийся утром в воскресенье локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T06:06+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Загоревшийся утром в воскресенье локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 5 часов местного времени в ходе следования грузового поезда на участке пути между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание его локомотива", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что причины и обстоятельства события устанавливаются. Специальными службами возгорание ликвидировано.
"Допущены задержки в движении поездов. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности", - добавляется в сообщении.
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В Красноярском крае загорелся локомотив
Загоревшийся локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Загоревшийся утром в воскресенье локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 5 часов местного времени в ходе следования грузового поезда на участке пути между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание его локомотива", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что причины и обстоятельства события устанавливаются. Специальными службами возгорание ликвидировано.
"Допущены задержки в движении поездов. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности", - добавляется в сообщении.