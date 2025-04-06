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В Красноярском крае загорелся локомотив

В Красноярском крае загорелся локомотив - 06.04.2025, ПРАЙМ

В Красноярском крае загорелся локомотив

Загоревшийся утром в воскресенье локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T06:06+0300

2025-04-06T06:06+0300

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Загоревшийся утром в воскресенье локомотив привёл к задержкам поездов в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 5 часов местного времени в ходе следования грузового поезда на участке пути между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание его локомотива", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что причины и обстоятельства события устанавливаются. Специальными службами возгорание ликвидировано. "Допущены задержки в движении поездов. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности", - добавляется в сообщении.

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