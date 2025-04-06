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"Национальный интерес": экс-президент Молдавии о восстановлении связей с РФ

"Национальный интерес": экс-президент Молдавии о восстановлении связей с РФ - 06.04.2025, ПРАЙМ

"Национальный интерес": экс-президент Молдавии о восстановлении связей с РФ

Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в том, что Кишинёв восстановит стратегическое партнёрство с Москвой. По его мнению, это соответствует как | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T11:06+0300

2025-04-06T11:06+0300

2025-04-06T11:06+0300

политика

россия

молдавия

кишинев

игорь додон

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партнерство

стратегическое партнерство

майя санду

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КИШИНЕВ, 6 апр - ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в том, что Кишинёв восстановит стратегическое партнёрство с Москвой. По его мнению, это соответствует как интересам государства, так и настроениям большинства граждан страны.Обращение, приуроченное к 33-й годовщине установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией, Додон адресовал президенту России Владимиру Путину."Молдавию и Россию всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество, у нас общие исторические, культурные и духовные корни. Мы в полной мере восстановим стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Это наш национальный интерес и желание большинства наших граждан", - написал Додон в своем Telegram-канале.Додон добавил, что существующие разногласия в отношениях между странами имеют временный характер. По его словам, нынешним молдавским властям не удастся окончательно испортить отношения между двумя народами.Дипломатические отношения между Молдавией и Россией были установлены 6 апреля 1992 года.Отношения между странами стали ухудшаться после того, как в 2020 году на пост президента Молдавии пришла Майя Санду. Новый курс на сближение с Евросоюзом сопровождался жёсткой антироссийской риторикой, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Представители российского МИД призывали молдавское руководство отказаться от конфронтации и прислушаться к мнению собственного населения. В Кремле также заявляли, что нынешние власти республики стремятся к недружественной позиции в отношении России, при этом подчёркивая, что Москва заинтересована в сохранении добрососедских и человеческих связей с Кишинёвом.

https://1prime.ru/20250405/moldaviya-856409565.html

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россия, молдавия, кишинев, игорь додон, владимир путин, партнерство, стратегическое партнерство, майя санду