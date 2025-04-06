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"Национальный интерес": экс-президент Молдавии о восстановлении связей с РФ
"Национальный интерес": экс-президент Молдавии о восстановлении связей с РФ - 06.04.2025, ПРАЙМ
"Национальный интерес": экс-президент Молдавии о восстановлении связей с РФ
Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в том, что Кишинёв восстановит стратегическое партнёрство с Москвой. По его мнению, это соответствует как | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T11:06+0300
2025-04-06T11:06+0300
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политика
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игорь додон
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партнерство
стратегическое партнерство
майя санду
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КИШИНЕВ, 6 апр - ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в том, что Кишинёв восстановит стратегическое партнёрство с Москвой. По его мнению, это соответствует как интересам государства, так и настроениям большинства граждан страны.Обращение, приуроченное к 33-й годовщине установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией, Додон адресовал президенту России Владимиру Путину."Молдавию и Россию всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество, у нас общие исторические, культурные и духовные корни. Мы в полной мере восстановим стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Это наш национальный интерес и желание большинства наших граждан", - написал Додон в своем Telegram-канале.Додон добавил, что существующие разногласия в отношениях между странами имеют временный характер. По его словам, нынешним молдавским властям не удастся окончательно испортить отношения между двумя народами.Дипломатические отношения между Молдавией и Россией были установлены 6 апреля 1992 года.Отношения между странами стали ухудшаться после того, как в 2020 году на пост президента Молдавии пришла Майя Санду. Новый курс на сближение с Евросоюзом сопровождался жёсткой антироссийской риторикой, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Представители российского МИД призывали молдавское руководство отказаться от конфронтации и прислушаться к мнению собственного населения. В Кремле также заявляли, что нынешние власти республики стремятся к недружественной позиции в отношении России, при этом подчёркивая, что Москва заинтересована в сохранении добрососедских и человеческих связей с Кишинёвом.
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россия, молдавия, кишинев, игорь додон, владимир путин, партнерство, стратегическое партнерство, майя санду
Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Игорь Додон, Владимир Путин, партнерство, стратегическое партнерство, Майя Санду
"Национальный интерес": экс-президент Молдавии о восстановлении связей с РФ
Додон: восстановление стратегического партнерства России и Молдавии неизбежно
КИШИНЕВ, 6 апр - ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в том, что Кишинёв восстановит стратегическое партнёрство с Москвой. По его мнению, это соответствует как интересам государства, так и настроениям большинства граждан страны.
Обращение, приуроченное к 33-й годовщине установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией, Додон адресовал президенту России Владимиру Путину.
"Молдавию и Россию всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество, у нас общие исторические, культурные и духовные корни. Мы в полной мере восстановим стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Это наш национальный интерес и желание большинства наших граждан", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Додон добавил, что существующие разногласия в отношениях между странами имеют временный характер. По его словам, нынешним молдавским властям не удастся окончательно испортить отношения между двумя народами.
Дипломатические отношения между Молдавией и Россией были установлены 6 апреля 1992 года.
Отношения между странами стали ухудшаться после того, как в 2020 году на пост президента Молдавии пришла Майя Санду. Новый курс на сближение с Евросоюзом сопровождался жёсткой антироссийской риторикой, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Представители российского МИД призывали молдавское руководство отказаться от конфронтации и прислушаться к мнению собственного населения. В Кремле также заявляли, что нынешние власти республики стремятся к недружественной позиции в отношении России, при этом подчёркивая, что Москва заинтересована в сохранении добрососедских и человеческих связей с Кишинёвом.
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