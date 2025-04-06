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ВАРПЭ оценила долю импорта морепродуктов из недружественных стран - 06.04.2025, ПРАЙМ
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ВАРПЭ оценила долю импорта морепродуктов из недружественных стран
ВАРПЭ оценила долю импорта морепродуктов из недружественных стран - 06.04.2025, ПРАЙМ
ВАРПЭ оценила долю импорта морепродуктов из недружественных стран
Доля российского импорта мороженых, копченых и сушеных рыбы и морепродуктов из недружественных стран в 2024 году составила 2,28% или менее 6,5 тысяч тонн,... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T10:07+0300
2025-04-06T10:07+0300
экономика
варпэ
россия
южная корея
тайвань
импорт
морепродукты
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Доля российского импорта мороженых, копченых и сушеных рыбы и морепродуктов из недружественных стран в 2024 году составила 2,28% или менее 6,5 тысяч тонн, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), ссылаясь на статистику Trademap. "Доля недружественных стран в импорте мороженых, копченых и сушеных рыбы и морепродуктов в Россию по итогам 2024 года составила 2,28% или менее 6,5 тыс. тонн. Основной объем "недружественного" импорта приходится на Южную Корею. Также поставки идут из Тайваня и других государств", - рассказали в ВАРПЭ. Санкции и ограничения рыбного импорта из недружественных стран, введенные правительством РФ, положительно влияют на российскую рыбную отрасль, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. "Конечно, потребовалась перестройка производственных цепочек, логистики, но в конечном счете снизилась зависимость от импорта и расширился ассортимент выпускаемого рыбаками сырья", - добавил он. Глава ассоциации уточнил, что еще 10 лет назад вся индустрия континентальной переработки филе сельди была нацелена под исландское и норвежское сырье. Однако, сейчас практически весь объем пресервов, соленой сельди и другой продукции из этой рыбы производится из дальневосточного сырья. Как только снизился импорт и появился спрос на отечественное сырье, рыбаки модернизировали мощности и нарастили производство филе. Кроме того, схожая ситуация была с красной рыбой. По причине роста цен на импортную семгу и форель торговые сети начали искать доступную альтернативу. Ей стала отечественная горбуша. Со временем запрос поступил и от переработчиков из европейской части России. В результате сегодня на полках представлен широкий ассортимент продукции из недорогой красной рыбы, что сделало ее товаром повседневного спроса, добавил президент ассоциации. При этом, по его мнению, импорт останется важной составляющей внутреннего рыбного рынка. "Российские дистрибьюторы проделали серьезную работу по поиску надежных партнеров из числа дружественных стран для закупки тех видов рыбы и морепродуктов, которые мы сами или не добываем, или не выращиваем, или же по объективным причинам делаем это в недостаточном объеме. Речь, например, о тунце, аквакультурной креветке, дораде, сибасе, форели и других видах", — заключил Зверев.
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южная корея
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варпэ, россия, южная корея, тайвань, импорт, морепродукты
Экономика, ВАРПЭ, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Тайвань, импорт, морепродукты
10:07 06.04.2025
 
ВАРПЭ оценила долю импорта морепродуктов из недружественных стран

ВАРПЭ: доля российского импорта морепродуктов из недружественных стран составила 2,28%

© fotolia.com / Africa Studio%Креветки
%Креветки - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Доля российского импорта мороженых, копченых и сушеных рыбы и морепродуктов из недружественных стран в 2024 году составила 2,28% или менее 6,5 тысяч тонн, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), ссылаясь на статистику Trademap.
"Доля недружественных стран в импорте мороженых, копченых и сушеных рыбы и морепродуктов в Россию по итогам 2024 года составила 2,28% или менее 6,5 тыс. тонн. Основной объем "недружественного" импорта приходится на Южную Корею. Также поставки идут из Тайваня и других государств", - рассказали в ВАРПЭ.
Санкции и ограничения рыбного импорта из недружественных стран, введенные правительством РФ, положительно влияют на российскую рыбную отрасль, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. "Конечно, потребовалась перестройка производственных цепочек, логистики, но в конечном счете снизилась зависимость от импорта и расширился ассортимент выпускаемого рыбаками сырья", - добавил он.
Глава ассоциации уточнил, что еще 10 лет назад вся индустрия континентальной переработки филе сельди была нацелена под исландское и норвежское сырье. Однако, сейчас практически весь объем пресервов, соленой сельди и другой продукции из этой рыбы производится из дальневосточного сырья. Как только снизился импорт и появился спрос на отечественное сырье, рыбаки модернизировали мощности и нарастили производство филе.
Кроме того, схожая ситуация была с красной рыбой. По причине роста цен на импортную семгу и форель торговые сети начали искать доступную альтернативу. Ей стала отечественная горбуша. Со временем запрос поступил и от переработчиков из европейской части России. В результате сегодня на полках представлен широкий ассортимент продукции из недорогой красной рыбы, что сделало ее товаром повседневного спроса, добавил президент ассоциации.
При этом, по его мнению, импорт останется важной составляющей внутреннего рыбного рынка. "Российские дистрибьюторы проделали серьезную работу по поиску надежных партнеров из числа дружественных стран для закупки тех видов рыбы и морепродуктов, которые мы сами или не добываем, или не выращиваем, или же по объективным причинам делаем это в недостаточном объеме. Речь, например, о тунце, аквакультурной креветке, дораде, сибасе, форели и других видах", — заключил Зверев.
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Импорт новых легковых машин в Россию в марте вырос на 47%
4 апреля, 14:26
 
ЭкономикаВАРПЭРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯТайваньимпортморепродукты
 
 
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