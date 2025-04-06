https://1prime.ru/20250406/moshenniki-856358884.html

Эксперт рассказал о том, как мошенники охотятся за самокатчиками

Эксперт рассказал о том, как мошенники охотятся за самокатчиками - 06.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о том, как мошенники охотятся за самокатчиками

Мошенники открыли охоту на самокатчиков - представляясь сотрудниками "самокатной полиции”, они требуют с нарушителей заплатить штраф, рассказал агентству... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T03:03+0300

2025-04-06T03:03+0300

2025-04-06T03:03+0300

самокаты

аренда самокатов

электросамокаты

общество

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мошенники открыли охоту на самокатчиков - представляясь сотрудниками "самокатной полиции”, они требуют с нарушителей заплатить штраф, рассказал агентству "Прайм" член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России адвокат Даниил Черных-Аипов.Мошенническая схема работает следующим образом: злоумышленники выбирают в качестве жертв пользователей электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения (например, едут вдвоем на одном самокате, что запрещено).Затем они подходят к потенциальной жертве, представляются сотрудниками несуществующей "самокатной полиции", показывают поддельные удостоверения и сообщают о якобы совершенном правонарушении. При этом мошенники называют значительно завышенную сумму штрафа (к примеру, 100 тысяч рублей), что не соответствует действующему законодательству.После этого предлагают "решить вопрос на месте" за меньшую сумму, пользуясь тем, что жертва может не знать точных размеров штрафов и процедуры их наложения.Адвокат напомнил, что штрафы регулируются КоАП РФ и составляют от 800 и до 1500 рублей в зависимости от нарушения. Взимать их могут только уполномоченные должностные лица, а именно сотрудники ГАИ. И уж точно в России не существует никакой "самокатной полиции" или других подобных подразделений.Чтобы не стать жертвой таких схем и не быть легкой добычей, адвокат советует придерживаться простых правил: если вы пользуетесь электросамокатами или другими СИМ, необходимо запомнить основные положения ПДД, регулирующие данный сегмент, а также размеры штрафов за их нарушение. Также необходимо помнить, что любой штраф должен быть оформлен надлежащим образом с выдачей постановления об административном правонарушении или квитанции установленного образца.Кроме того, сотрудники полиции обязаны предъявлять служебное удостоверение, которое нужно внимательно изучить."В случае сомнений надо сразу же позвонить по номеру 102 (единый номер для полиции), сообщить о подозрительных лицах и запросить проверку их полномочий (полагаю, что уже на этом этапе мошенники исчезнут с горизонта)", - говорит Черных-Аипов.Если гражданин все же стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением, подробно описав обстоятельства происшествия, приметы мошенников и предоставив любые доказательства (записи разговоров, фотографии, показания свидетелей). Действия мошенников могут квалифицироваться по статье 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы, заключил адвокат.

https://1prime.ru/20250210/samokat-854802032.html

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самокаты, аренда самокатов, электросамокаты, общество , ассоциация юристов россии