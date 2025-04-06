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В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку
В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку - 06.04.2025, ПРАЙМ
В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку
Движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве восстановлено после возгорания в жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T01:26+0300
2025-04-06T01:26+0300
2025-04-06T01:26+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве восстановлено после возгорания в жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее ведомство сообщало, что движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве.
"Движение по 2-му Лесному переулку восстановлено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку
В Москве восстановили движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Движение по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве восстановлено после возгорания в жилом доме, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее ведомство сообщало, что движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве.
"Движение по 2-му Лесному переулку восстановлено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.