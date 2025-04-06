https://1prime.ru/20250406/paksh-856421618.html

Специалистов из России могут привлечь к продлению службы блоков АЭС "Пакш"

Специалистов из России могут привлечь к продлению службы блоков АЭС "Пакш" - 06.04.2025, ПРАЙМ

Специалистов из России могут привлечь к продлению службы блоков АЭС "Пакш"

Специалисты из России могут принять участие в работах по продлению сроков службы четырех действующих блоков АЭС "Пакш" в Венгрии до середины 2050-х годов,... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T09:15+0300

2025-04-06T09:15+0300

2025-04-06T09:15+0300

энергетика

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БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Специалисты из России могут принять участие в работах по продлению сроков службы четырех действующих блоков АЭС "Пакш" в Венгрии до середины 2050-х годов, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора электростанции Пал Ковач. По его словам, специалисты электростанции уже подготовили отчет об экологии и отправили его в венгерский надзорный орган. Затем последуют слушания в Евросоюзе, которые продлятся примерно год-полтора, в ходе них соседние страны, а также организации, занимающиеся охраной окружающей среды, смогут задавать Венгрии свои вопросы, после чего будет выдана лицензия на продление сроков службы блоков, сообщил Ковач. "В оценке (состояния реакторов - ред.) российские специалисты пока не участвуют, но в работах по продлению, надеемся, будут. Есть вопросы, особенно связанные с устареванием основного металла реактора, где Россия передовая. В России уже есть реакторы, работающие более 50 лет. Тогда на основе их данных мы сможем представить надзору обоснование, как проходит устаревание основного металла через 50-60 лет под действием температуры, давления и радиационной среды", - сказал собеседник агентства. В декабре 2022 года парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш". Четыре блока мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить. Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

https://1prime.ru/20250405/paksh-856409846.html

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аэс "пакш", аэс "пакш-2", ес, венгрия, россия