Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Специалистов из России могут привлечь к продлению службы блоков АЭС "Пакш" - 06.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250406/paksh-856421618.html
Специалистов из России могут привлечь к продлению службы блоков АЭС "Пакш"
Специалистов из России могут привлечь к продлению службы блоков АЭС "Пакш" - 06.04.2025, ПРАЙМ
Специалистов из России могут привлечь к продлению службы блоков АЭС "Пакш"
Специалисты из России могут принять участие в работах по продлению сроков службы четырех действующих блоков АЭС "Пакш" в Венгрии до середины 2050-х годов,... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T09:15+0300
2025-04-06T09:15+0300
энергетика
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
ес
венгрия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_0:40:765:470_1920x0_80_0_0_c990b463408daa1fd0922fea9dfd913e.jpg
БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Специалисты из России могут принять участие в работах по продлению сроков службы четырех действующих блоков АЭС "Пакш" в Венгрии до середины 2050-х годов, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора электростанции Пал Ковач. По его словам, специалисты электростанции уже подготовили отчет об экологии и отправили его в венгерский надзорный орган. Затем последуют слушания в Евросоюзе, которые продлятся примерно год-полтора, в ходе них соседние страны, а также организации, занимающиеся охраной окружающей среды, смогут задавать Венгрии свои вопросы, после чего будет выдана лицензия на продление сроков службы блоков, сообщил Ковач. "В оценке (состояния реакторов - ред.) российские специалисты пока не участвуют, но в работах по продлению, надеемся, будут. Есть вопросы, особенно связанные с устареванием основного металла реактора, где Россия передовая. В России уже есть реакторы, работающие более 50 лет. Тогда на основе их данных мы сможем представить надзору обоснование, как проходит устаревание основного металла через 50-60 лет под действием температуры, давления и радиационной среды", - сказал собеседник агентства. В декабре 2022 года парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш". Четыре блока мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить. Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
https://1prime.ru/20250405/paksh-856409846.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_43:0:723:510_1920x0_80_0_0_e2a41fea630f28dc3081d954165665de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аэс "пакш", аэс "пакш-2", ес, венгрия, россия
Энергетика, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", ЕС, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
09:15 06.04.2025
 
Специалистов из России могут привлечь к продлению службы блоков АЭС "Пакш"

Ковач: специалисты из РФ могут помочь в работах по продлению службы блоков венгерской АЭС

© Фото : АЭС "Пакш"АЭС "Пакш"
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© Фото : АЭС "Пакш"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 6 апр - ПРАЙМ. Специалисты из России могут принять участие в работах по продлению сроков службы четырех действующих блоков АЭС "Пакш" в Венгрии до середины 2050-х годов, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора электростанции Пал Ковач.
По его словам, специалисты электростанции уже подготовили отчет об экологии и отправили его в венгерский надзорный орган. Затем последуют слушания в Евросоюзе, которые продлятся примерно год-полтора, в ходе них соседние страны, а также организации, занимающиеся охраной окружающей среды, смогут задавать Венгрии свои вопросы, после чего будет выдана лицензия на продление сроков службы блоков, сообщил Ковач.
"В оценке (состояния реакторов - ред.) российские специалисты пока не участвуют, но в работах по продлению, надеемся, будут. Есть вопросы, особенно связанные с устареванием основного металла реактора, где Россия передовая. В России уже есть реакторы, работающие более 50 лет. Тогда на основе их данных мы сможем представить надзору обоснование, как проходит устаревание основного металла через 50-60 лет под действием температуры, давления и радиационной среды", - сказал собеседник агентства.
В декабре 2022 года парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш". Четыре блока мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить.
Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
Выработка АЭС "Пакш" вошла в топ-5 за все 40 лет существования станции
Вчера, 10:46
 
ЭнергетикаАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"ЕСВЕНГРИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала