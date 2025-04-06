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В Париже пройдет митинг в поддержку Марин Ле Пен

В Париже пройдет митинг в поддержку Марин Ле Пен - 06.04.2025, ПРАЙМ

В Париже пройдет митинг в поддержку Марин Ле Пен

В Париже пройдёт митинг правой партии "Национальное объединение" в поддержку лидера ее парламентской фракции Марин Ле Пен, которую суд ранее приговорил в том... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T00:23+0300

2025-04-06T00:23+0300

2025-04-06T00:23+0300

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ПАРИЖ, 6 апр - ПРАЙМ. В Париже пройдёт митинг правой партии "Национальное объединение" в поддержку лидера ее парламентской фракции Марин Ле Пен, которую суд ранее приговорил в том числе к немедленному запрету на участие в выборах на 5 лет. Митинг организует сама партия Ле Пен. После приговора в ней призвали к "народной и мирной мобилизации" в поддержку политика. Акция начнётся в 15.00 по парижскому времени (16.00 мск) на площади Вобан недалеко от эспланады Инвалидов и должна продлиться около 1,5 часа, сообщили в партии. По данным организаторов, в ней ожидается участие порядка 8 тысяч человек. С трибуны выступит Марин Ле Пен, лидер партии Жордан Барделла, а также основатель правой партии "Союз правых за республику" Эрик Сьотти. Префект Парижа Лоран Нуньес ранее сообщил, что полицейский контингент будет усилен для обеспечения безопасности на акции и указал, что в партии обязались "фильтровать активистов", чтобы избежать беспорядков. Нуньес отметил, что непосредственных угроз безопасности из-за мероприятия не выявлено. Вокруг площади будет организован периметр безопасности, где будут досматривать граждан, партия предоставит 100 охранников. Однако ряд экспертов выразил сомнение в том, что Ле Пен удастся собрать многих сторонников на митинг, указывая на то, что её электорат "беден, находится не в Париже и не имеет привычки митинговать". В "Национальном объединении" даже сообщили, что предоставят транспорт для тех, кто пожелает приехать на митинг из регионов. При этом молодежные активисты и левые партии в этот же день проведут альтернативную манифестацию "против крайне правых". Она начнётся в 13 часов на площади Республики. Участие подтвердили лидер зелёных Марин Тонделье и секретарь левой "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар, однако социалисты и коммунисты не примут в ней участие. Накануне порядка 500 человек также вышли на митинг в поддержку Ле Пен в Марселе. Как сообщила политик, после приговора в партию за неделю вступили 20 тысяч человек, а петиция в её поддержку и против "диктатуры судей" набрала более полумиллиона подписей. Ле Пен ранее сообщила, что обжаловала приговор в апелляционном суде, который обещал вынести решение по ее искам летом 2026 года. Она также сообщила, что обратится в Конституционный совет и ЕСПЧ. Если Ле Пен оправдают или отменят часть приговора о немедленном исполнении запрета на участие в выборах, она сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. Как заявила политик, в случае, если она не станет президентом, эти выборы могут стать для неё последними. Согласно опросу компании Ifop, каждый второй француз хочет, чтобы Ле Пен участвовала в выборах, несмотря на судимость. Приговор вызвал резкую критику ряда политических деятелей во Франции. Сама Ле Пен назвала решение суда политическим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после приговора отметил, что больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм, и там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

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общество , мировая экономика, париж, франция, рф, марин ле пен, дмитрий песков, еп