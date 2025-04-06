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Польша установила электронные заграждения вдоль речных границ с Белоруссией - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Польша установила электронные заграждения вдоль речных границ с Белоруссией
Польша установила электронные заграждения вдоль речных границ с Белоруссией - 06.04.2025, ПРАЙМ
Польша установила электронные заграждения вдоль речных границ с Белоруссией
Польша оборудовала электронным заграждением пограничные реки с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T11:17+0300
2025-04-06T11:17+0300
политика
польша
белоруссия
минск
анджей дуда
дональд туск
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ес
граница
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ВАРШАВА, 6 апр – ПРАЙМ. Польша оборудовала электронным заграждением пограничные реки с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики. "Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Белоруссией. Пограничная стража получила электронное заграждение, построенное на пограничных реках Свислочь и Источанка", - говорится в сообщении. Отмечается, что системой электронного мониторинга оборудован уже весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве. В минувшую среду президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск, александр лукашенко, ес, граница
Политика, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Анджей Дуда, Дональд Туск, Александр Лукашенко, ЕС, граница
11:17 06.04.2025
 
Польша установила электронные заграждения вдоль речных границ с Белоруссией

Пограничная служба Польши: пограничные реки с Белоруссией оборудованы заграждениями

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 6 апр – ПРАЙМ. Польша оборудовала электронным заграждением пограничные реки с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики.
"Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Белоруссией. Пограничная стража получила электронное заграждение, построенное на пограничных реках Свислочь и Источанка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что системой электронного мониторинга оборудован уже весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве.
В минувшую среду президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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ПолитикаПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯМИНСКАнджей ДудаДональд ТускАлександр ЛукашенкоЕСграница
 
 
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