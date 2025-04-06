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Турция и США в мае обсудят вопрос о новых торговых пошлинах
Турция и США в мае обсудят вопрос о новых торговых пошлинах - 06.04.2025, ПРАЙМ
Турция и США в мае обсудят вопрос о новых торговых пошлинах
Анкара обсудит с Вашингтоном в середине мая вопрос новых пошлин США, Турция рассчитывает на увеличение взаимной торговли, заявил министр торговли Омер Болат. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T10:12+0300
2025-04-06T10:12+0300
2025-04-06T10:12+0300
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АНКАРА, 6 апр - ПРАЙМ. Анкара обсудит с Вашингтоном в середине мая вопрос новых пошлин США, Турция рассчитывает на увеличение взаимной торговли, заявил министр торговли Омер Болат. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Администрация Трампа решила обложить дополнительными таможенными пошлинами все страны мира. Турция также попала в число стран с 10-процентной дополнительной таможенной пошлиной. Однако на страны, конкурирующие с Турцией, особенно на Востоке, дополнительные таможенные пошлины были наложены по гораздо более высоким ставкам. Мы обсудим эти вопросы во время нашего визита в США в середине мая в связи с дополнительными таможенными пошлинами, введенными в отношении Турции. Для того чтобы увеличить взаимную торговлю и экспорт с США, мы решили ускорить нашу работу, мы провели подготовительные мероприятия",- приводит слова Болата газета Ekonomim. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники. В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
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турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, мировая экономика, пошлины
Экономика, ТУРЦИЯ, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Мировая экономика, пошлины
Турция и США в мае обсудят вопрос о новых торговых пошлинах
Министр торговли Турции: Анкара и Вашингтон в мае обсудят пошлины и взаимную торговлю
АНКАРА, 6 апр - ПРАЙМ. Анкара обсудит с Вашингтоном в середине мая вопрос новых пошлин США, Турция рассчитывает на увеличение взаимной торговли, заявил министр торговли Омер Болат.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
"Администрация Трампа решила обложить дополнительными таможенными пошлинами все страны мира. Турция также попала в число стран с 10-процентной дополнительной таможенной пошлиной. Однако на страны, конкурирующие с Турцией, особенно на Востоке, дополнительные таможенные пошлины были наложены по гораздо более высоким ставкам. Мы обсудим эти вопросы во время нашего визита в США в середине мая в связи с дополнительными таможенными пошлинами, введенными в отношении Турции. Для того чтобы увеличить взаимную торговлю и экспорт с США, мы решили ускорить нашу работу, мы провели подготовительные мероприятия",- приводит слова Болата газета Ekonomim.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в мае планирует обсудить с США новые пошлины по Турции, есть вероятность их постепенного ввода, сообщила ранее газета Milliyet со ссылкой на источники.
В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
Трамп пошлинами хочет "создать дисбалансы и конфликты", считают в Турции