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Вьетнам попросил США отсрочить введение пошлин против республики

Вьетнам попросил США отсрочить введение пошлин против республики - 06.04.2025, ПРАЙМ

Вьетнам попросил США отсрочить введение пошлин против республики

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам попросил США отсрочить "как минимум на 45 дней" введение против социалистической республики... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T16:40+0300

2025-04-06T16:40+0300

2025-04-06T16:56+0300

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам попросил США отсрочить "как минимум на 45 дней" введение против социалистической республики 46-процентных пошлин на импортные товары, которые должны быть введены 9 апреля, передает Agence France-Presse со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам попросил США отсрочить "как минимум на 45 дней" введение против социалистической республики 46-процентных пошлин на импортные товары, которые должны быть введены 9 апреля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо.СМИ США в последнее время несколько раз сообщали о вероятности введения руководством в Вашингтоне повышенных импортных пошлин на вьетнамские товары в связи со значительным дисбалансом торгового оборота двух стран в пользу Вьетнама. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с То Ламом и ждет встречи с ним в ближайшем будущем. В субботу телеканал CNN сообщил, что Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введенных Соединенными Штатами пошлин на импортные товары."Лидер Вьетнама запросил отсрочку введения Соединенными Штатами 46-процентной пошлины, которая должна быть введена 9 апреля, как минимум на 45 дней", - говорится в сообщении агентства.Агентство отметило, что в письме То Лам призвал Трампа назначить представителя для работы с заместителем премьера Вьетнама Хо Дык Фоком над решением вопросов, связанных с пошлинами. Согласно агентству, То Лам также выразил надежду лично встретиться с американским лидером в Вашингтоне в конце мая.Как пишет агентство Блумберг, в свою очередь, со ссылкой на письмо, Вьетнам предложил отменить все пошлины на импортируемые американские товары.В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.Агентство Блумберг в среду передало, что Вьетнам направит в США высокопоставленную делегацию с участием Хо Дык Фока, стремясь снизить угрозу введения администрацией Трампа пошлин на вьетнамские товары. Агентство добавило со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами, что вьетнамская делегация должна встретиться с представителями американской компании Boeing, а также американских банков.За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.

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вьетнам, сша, дональд трамп, cnn, мировая экономика, пошлины