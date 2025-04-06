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В Белом доме объяснили, почему против России не было введено пошлин - 06.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Белом доме объяснили, почему против России не было введено пошлин
В Белом доме объяснили, почему против России не было введено пошлин - 06.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме объяснили, почему против России не было введено пошлин
Россия не была включена в список вводимых пошлин со стороны США, так как на данный момент США ведут с Россией переговоры по урегулированию украинского... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T16:44+0300
2025-04-06T17:09+0300
экономика
россия
сша
белый дом
дональд трамп
пошлины
украина
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Россия не была включена в список вводимых пошлин со стороны США, так как на данный момент США ведут с Россией переговоры по урегулированию украинского конфликта, пояснили в Белом доме."Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент (США Дональд Трамп - ред.) принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране", - заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC.Кроме того, он отметил, что было бы контрпродуктивно вносить вопрос пошлин во время попыток мирного урегулирования, так как речь идет о сохранении жизней, которые Россия и Украина теряют в ходе конфликта. Введение пошлин против России могло бы откатить прогресс, достигнутый ранее на переговорах совместными усилиями российской и американской сторон.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. Большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.В отношении России и Белоруссии пошлины США введены не были. При этом на товары с Украины была введена пошлина в размере 10%.Как сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на данные американской таможни, в феврале случился значительный рост торговли России и США, когда показатели достигли максимальных с мая прошлого года 389 миллионов долларов. Опасения из-за новых пошлин могли подтолкнуть американских импортеров активнее покупать товары из других стран, в том числе из России. В феврале импорт Соединенными Штатами российских товаров подскочил в 1,7 раза за месяц и почти на 20% за год, составив 339,6 миллиона долларов. Это стало максимумом с мая прошлого года. Главным образом выросли поставки российских запчастей для турбодвигателей (в 5,5 раза за февраль), титана (в 2,7 раза), удобрений (+25%) и платины (+8%).
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россия, сша, белый дом, дональд трамп, пошлины, украина
Экономика, РОССИЯ, США, Белый дом, Дональд Трамп, пошлины, УКРАИНА
16:44 06.04.2025 (обновлено: 17:09 06.04.2025)
 
В Белом доме объяснили, почему против России не было введено пошлин

Белый дом: Россию не затронули пошлины, так как Вашингтон ведет переговоры с Москвой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Россия не была включена в список вводимых пошлин со стороны США, так как на данный момент США ведут с Россией переговоры по урегулированию украинского конфликта, пояснили в Белом доме.
"Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент (США Дональд Трамп - ред.) принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране", - заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC.
Кроме того, он отметил, что было бы контрпродуктивно вносить вопрос пошлин во время попыток мирного урегулирования, так как речь идет о сохранении жизней, которые Россия и Украина теряют в ходе конфликта. Введение пошлин против России могло бы откатить прогресс, достигнутый ранее на переговорах совместными усилиями российской и американской сторон.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. Большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
В отношении России и Белоруссии пошлины США введены не были. При этом на товары с Украины была введена пошлина в размере 10%.
Как сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на данные американской таможни, в феврале случился значительный рост торговли России и США, когда показатели достигли максимальных с мая прошлого года 389 миллионов долларов. Опасения из-за новых пошлин могли подтолкнуть американских импортеров активнее покупать товары из других стран, в том числе из России. В феврале импорт Соединенными Штатами российских товаров подскочил в 1,7 раза за месяц и почти на 20% за год, составив 339,6 миллиона долларов. Это стало максимумом с мая прошлого года. Главным образом выросли поставки российских запчастей для турбодвигателей (в 5,5 раза за февраль), титана (в 2,7 раза), удобрений (+25%) и платины (+8%).
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
Нет друзей и врагов. На Западе хотят понять, почему Россия избежала пошлин
Вчера, 15:34
 
ЭкономикаРОССИЯСШАБелый домДональд ТрамппошлиныУКРАИНА
 
 
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