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Более 50 стран обратились к США по урегулированию вводимых пошлин
Более 50 стран обратились к США по урегулированию вводимых пошлин - 06.04.2025, ПРАЙМ
Более 50 стран обратились к США по урегулированию вводимых пошлин
Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, заявил в воскресенье | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T17:05+0300
2025-04-06T17:05+0300
2025-04-06T17:05+0300
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ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, заявил в воскресенье Белый дом. "Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе", - заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC, комментируя вводимые США пошлины. Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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Экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
Более 50 стран обратились к США по урегулированию вводимых пошлин
Белый дом: более 50 стран потребовали переговоров по урегулированию пошлин США
ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, заявил в воскресенье Белый дом.
"Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе", - заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC, комментируя вводимые США пошлины.
Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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