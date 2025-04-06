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Более 50 стран обратились к США по урегулированию вводимых пошлин

Более 50 стран обратились к США по урегулированию вводимых пошлин - 06.04.2025, ПРАЙМ

Более 50 стран обратились к США по урегулированию вводимых пошлин

Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, заявил в воскресенье | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T17:05+0300

2025-04-06T17:05+0300

2025-04-06T17:05+0300

экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

мировая экономика

пошлины

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ВАШИНГТОН, 6 апр - ПРАЙМ. Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, заявил в воскресенье Белый дом. "Более 50 стран пытаются договориться с президентом о таком статусе", - заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC, комментируя вводимые США пошлины. Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

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сша, вашингтон, дональд трамп, мировая экономика, пошлины