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Посол Белоруссии в Швейцарии оценил интерес ЕС к Евразийской хартии - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Посол Белоруссии в Швейцарии оценил интерес ЕС к Евразийской хартии
Посол Белоруссии в Швейцарии оценил интерес ЕС к Евразийской хартии - 06.04.2025, ПРАЙМ
Посол Белоруссии в Швейцарии оценил интерес ЕС к Евразийской хартии
Страны ЕС в настоящее время показывают лишь "настороженную" заинтересованность к инициативе Евразийской хартии Москвы и Минска, заявил в интервью РИА Новости... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T06:48+0300
2025-04-06T06:48+0300
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ЖЕНЕВА, 6 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Страны ЕС в настоящее время показывают лишь "настороженную" заинтересованность к инициативе Евразийской хартии Москвы и Минска, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. В декабре прошлого года Минск и Москва пригласили страны Евразии присоединиться к диалогу по разработке "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке". "Основная цель Хартии состоит в поддержке глобальных процессов укрепления многополярности. В нашем представлении такой документ должен стать результатом переговоров заинтересованных евразийских государств. Исходим из того, что процесс открыт для всех стран на Большом евразийском пространстве и в последующем к нему смогут присоединиться другие государства–единомышленники, представляющие иные континенты. Со стороны европейских государств в настоящее время мы наблюдаем лишь "настороженную" заинтересованность", - сказал он. Ганевич сожалеет, что на данном этапе вместо курса на кооперацию Евросоюз избрал путь дальнейшей милитаризации. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 апреля в 09:00 мск.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
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40
россия, мировая экономика, москва, рф, минск, владимир путин, ес, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, РФ, МИНСК, Владимир Путин, ЕС, МИД РФ, МИД
06:48 06.04.2025
 
Посол Белоруссии в Швейцарии оценил интерес ЕС к Евразийской хартии

Посол Ганевич: ЕС проявляет "настороженную" заинтересованность в Евразийской хартии

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ЖЕНЕВА, 6 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Страны ЕС в настоящее время показывают лишь "настороженную" заинтересованность к инициативе Евразийской хартии Москвы и Минска, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
В декабре прошлого года Минск и Москва пригласили страны Евразии присоединиться к диалогу по разработке "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке".
"Основная цель Хартии состоит в поддержке глобальных процессов укрепления многополярности. В нашем представлении такой документ должен стать результатом переговоров заинтересованных евразийских государств. Исходим из того, что процесс открыт для всех стран на Большом евразийском пространстве и в последующем к нему смогут присоединиться другие государства–единомышленники, представляющие иные континенты. Со стороны европейских государств в настоящее время мы наблюдаем лишь "настороженную" заинтересованность", - сказал он.
Ганевич сожалеет, что на данном этапе вместо курса на кооперацию Евросоюз избрал путь дальнейшей милитаризации.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.
Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 апреля в 09:00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАРФМИНСКВладимир ПутинЕСМИД РФМИД
 
 
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