https://1prime.ru/20250406/pravitelstvo-856422945.html
Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений
Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений - 06.04.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений
Правительство России направит в 21 российский регион, в том числе в ДНР, Крым и Белгородскую и Курскую области, свыше 11,4 миллиарда рублей на модернизацию... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T10:21+0300
2025-04-06T10:21+0300
2025-04-06T10:21+0300
россия
средства
медицина
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правительство России направит в 21 российский регион, в том числе в ДНР, Крым и Белгородскую и Курскую области, свыше 11,4 миллиарда рублей на модернизацию приёмных отделений медучреждений, сообщили в российском кабмине. "Более 20 регионов в 2025 году получат средства на обновление приёмных отделений медицинских учреждений. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмин. Уточняется, что федеральное финансирование будет направлено 21 региону, которые заявили о такой потребности. Среди них – Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, а также Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. "За счёт выделяемых средств в составе приёмных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, средства из федерального бюджета планируется направить на оснащение и дооснащение приёмных отделений медучреждений различной медицинской техникой", - уточнили в российском кабмине.
https://1prime.ru/20250402/mishustin-856318776.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, средства, медицина, михаил мишустин
РОССИЯ, Средства, медицина, Михаил Мишустин
Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений
Правительство выделит 21 региону 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правительство России направит в 21 российский регион, в том числе в ДНР, Крым и Белгородскую и Курскую области, свыше 11,4 миллиарда рублей на модернизацию приёмных отделений медучреждений, сообщили в российском кабмине.
"Более 20 регионов в 2025 году получат средства на обновление приёмных отделений медицинских учреждений. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмин.
Уточняется, что федеральное финансирование будет направлено 21 региону, которые заявили о такой потребности. Среди них – Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, а также Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.
"За счёт выделяемых средств в составе приёмных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, средства из федерального бюджета планируется направить на оснащение и дооснащение приёмных отделений медучреждений различной медицинской техникой", - уточнили в российском кабмине.
Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года