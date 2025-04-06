https://1prime.ru/20250406/pravitelstvo-856422945.html

Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений

Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений - 06.04.2025, ПРАЙМ

Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений

Правительство России направит в 21 российский регион, в том числе в ДНР, Крым и Белгородскую и Курскую области, свыше 11,4 миллиарда рублей на модернизацию... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T10:21+0300

2025-04-06T10:21+0300

2025-04-06T10:21+0300

россия

средства

медицина

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правительство России направит в 21 российский регион, в том числе в ДНР, Крым и Белгородскую и Курскую области, свыше 11,4 миллиарда рублей на модернизацию приёмных отделений медучреждений, сообщили в российском кабмине. "Более 20 регионов в 2025 году получат средства на обновление приёмных отделений медицинских учреждений. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмин. Уточняется, что федеральное финансирование будет направлено 21 региону, которые заявили о такой потребности. Среди них – Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, а также Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. "За счёт выделяемых средств в составе приёмных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, средства из федерального бюджета планируется направить на оснащение и дооснащение приёмных отделений медучреждений различной медицинской техникой", - уточнили в российском кабмине.

https://1prime.ru/20250402/mishustin-856318776.html

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россия, средства, медицина, михаил мишустин