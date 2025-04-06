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Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений
Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений - 06.04.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений
Правительство России направит в 21 российский регион, в том числе в ДНР, Крым и Белгородскую и Курскую области, свыше 11,4 миллиарда рублей на модернизацию... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T10:21+0300
2025-04-06T10:21+0300
россия
средства
медицина
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правительство России направит в 21 российский регион, в том числе в ДНР, Крым и Белгородскую и Курскую области, свыше 11,4 миллиарда рублей на модернизацию приёмных отделений медучреждений, сообщили в российском кабмине. "Более 20 регионов в 2025 году получат средства на обновление приёмных отделений медицинских учреждений. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмин. Уточняется, что федеральное финансирование будет направлено 21 региону, которые заявили о такой потребности. Среди них – Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, а также Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. "За счёт выделяемых средств в составе приёмных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, средства из федерального бюджета планируется направить на оснащение и дооснащение приёмных отделений медучреждений различной медицинской техникой", - уточнили в российском кабмине.
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россия, средства, медицина, михаил мишустин
РОССИЯ, Средства, медицина, Михаил Мишустин
10:21 06.04.2025
 
Правительство выделит регионам средства модернизацию медучреждений

Правительство выделит 21 региону 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Правительство России направит в 21 российский регион, в том числе в ДНР, Крым и Белгородскую и Курскую области, свыше 11,4 миллиарда рублей на модернизацию приёмных отделений медучреждений, сообщили в российском кабмине.
"Более 20 регионов в 2025 году получат средства на обновление приёмных отделений медицинских учреждений. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмин.
Уточняется, что федеральное финансирование будет направлено 21 региону, которые заявили о такой потребности. Среди них – Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, а также Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.
"За счёт выделяемых средств в составе приёмных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, средства из федерального бюджета планируется направить на оснащение и дооснащение приёмных отделений медучреждений различной медицинской техникой", - уточнили в российском кабмине.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года
2 апреля, 15:44
 
РОССИЯСредствамедицинаМихаил Мишустин
 
 
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