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Президент Зимбабве пообещал отменить все пошлины на товары из США - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Президент Зимбабве пообещал отменить все пошлины на товары из США
Президент Зимбабве пообещал отменить все пошлины на товары из США - 06.04.2025, ПРАЙМ
Президент Зимбабве пообещал отменить все пошлины на товары из США
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал отменить все пошлины на товары из США на фоне введения президентом Штатов Дональдом Трампом пошлин на... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T01:02+0300
2025-04-06T01:02+0300
экономика
мировая экономика
сша
зимбабве
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал отменить все пошлины на товары из США на фоне введения президентом Штатов Дональдом Трампом пошлин на импортируемые товары. Как говорится в публикации Мнангагвы в соцсети X, страна придерживается сохранения дружественных отношений со всеми странами. "В духе построения взаимовыгодных и позитивных отношений с США под руководством президента Трампа я поручу правительству Зимбабве осуществить приостановку всех пошлин, взимаемых с товаров ... из Соединенных Штатов. Эта мера направлена ​​на содействие расширению американского импорта на рынке Зимбабве, одновременно способствуя росту зимбабвийского экспорта, предназначенного для Штатов", - говорится в заявлении президента. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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мировая экономика, сша, зимбабве, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ЗИМБАБВЕ, МОСКВА, Дональд Трамп
01:02 06.04.2025
 
Президент Зимбабве пообещал отменить все пошлины на товары из США

Президент Зимбабве Мнангагва пообещал отменить все пошлины на товары из США

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал отменить все пошлины на товары из США на фоне введения президентом Штатов Дональдом Трампом пошлин на импортируемые товары.
Как говорится в публикации Мнангагвы в соцсети X, страна придерживается сохранения дружественных отношений со всеми странами.
"В духе построения взаимовыгодных и позитивных отношений с США под руководством президента Трампа я поручу правительству Зимбабве осуществить приостановку всех пошлин, взимаемых с товаров ... из Соединенных Штатов. Эта мера направлена ​​на содействие расширению американского импорта на рынке Зимбабве, одновременно способствуя росту зимбабвийского экспорта, предназначенного для Штатов", - говорится в заявлении президента.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЗИМБАБВЕМОСКВАДональд Трамп
 
 
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