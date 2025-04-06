Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали популярные продукты, которые подорожают в апреле - 06.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250406/produkty-856389023.html
Россиянам назвали популярные продукты, которые подорожают в апреле
Россиянам назвали популярные продукты, которые подорожают в апреле - 06.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали популярные продукты, которые подорожают в апреле
Подорожание продуктов в апреле связано с праздником Пасхи и окончанием Великого поста, а также высоким сезоном шашлыков в большинстве регионов, рассказала... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T02:02+0300
2025-04-06T02:02+0300
продукты
цены на продукты
цены на продукты в россии
бизнес
мария долгова
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/71/835157133_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_c50fac1aa38e8dd7f8b2e9f54924b866.jpg
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Подорожание продуктов в апреле связано с праздником Пасхи и окончанием Великого поста, а также высоким сезоном шашлыков в большинстве регионов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. “Динамику цен на ряд продовольственных товаров в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 апреля. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца (они используются при выпечке куличей, для окрашивания), которые могут подорожать в апреле на 4-7%”, - говорит она. При этом, по данным Росстата, за март текущего года яйца подешевели в среднем на 3,2%, а за год снижение цен составило 12%. Пасхальные куличи будут расти в цене по мере приближения праздника (в среднем на 3-5%). Уровень и динамика цен зависят от марки, рецептуры, места продажи. Поскольку многие хозяйки сами готовят куличи и пасху к праздничному столу, то в течение месяца возможно повышение цен на муку (2-5%), творог (1-3%), масло сливочное (1-3%), маргарин (3-5%). По данным “Чек Индекса”, средний чек на мясо для шашлыка в марте был выше прошлогодних значений на 11%, а число покупок возросло на 23%. В текущем году увеличились продажи свинины, курицы, баранины; растут продажи индейки для шашлыков. “Окончание Великого поста, приближение майских праздников - дважды по четыре выходных подряд - и теплая погода будут способствовать повышению спроса на мясо для шашлыков и, соответственно, росту цен в последней декаде апреля в среднем на 4-10% в зависимости от вида мяса и дополнительных ингредиентов”, - считает Долгова. Нужно отметить, что часть перечисленных товаров относится к важнейшим социально значимым продовольственным товарам первой необходимости (масло сливочное, яйца, сахар-песок, мука пшеничная), и цены на них находятся под пристальным вниманием ФАС, заключила она.
https://1prime.ru/20250402/produkty-856291591.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/71/835157133_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_3df38976baadbe743dff448832e4e15d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
продукты, цены на продукты, цены на продукты в россии, бизнес, мария долгова
продукты, Цены на продукты, цены на продукты в России, Бизнес, Мария Долгова, Экономика
02:02 06.04.2025
 
Россиянам назвали популярные продукты, которые подорожают в апреле

Финансист Долгова: ряд продуктов в апреле подорожают из-за Пасхи и шашлыков

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает куриную грудку в гипермаркете "Ашан"
Покупатель выбирает куриную грудку в гипермаркете Ашан - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Подорожание продуктов в апреле связано с праздником Пасхи и окончанием Великого поста, а также высоким сезоном шашлыков в большинстве регионов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
“Динамику цен на ряд продовольственных товаров в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 апреля. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца (они используются при выпечке куличей, для окрашивания), которые могут подорожать в апреле на 4-7%”, - говорит она.
При этом, по данным Росстата, за март текущего года яйца подешевели в среднем на 3,2%, а за год снижение цен составило 12%. Пасхальные куличи будут расти в цене по мере приближения праздника (в среднем на 3-5%).
Уровень и динамика цен зависят от марки, рецептуры, места продажи. Поскольку многие хозяйки сами готовят куличи и пасху к праздничному столу, то в течение месяца возможно повышение цен на муку (2-5%), творог (1-3%), масло сливочное (1-3%), маргарин (3-5%).
По данным “Чек Индекса”, средний чек на мясо для шашлыка в марте был выше прошлогодних значений на 11%, а число покупок возросло на 23%. В текущем году увеличились продажи свинины, курицы, баранины; растут продажи индейки для шашлыков.
Семга - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
ГОСТ, как в СССР: эти продукты перестанут считать натуральными
2 апреля, 06:06
“Окончание Великого поста, приближение майских праздников - дважды по четыре выходных подряд - и теплая погода будут способствовать повышению спроса на мясо для шашлыков и, соответственно, росту цен в последней декаде апреля в среднем на 4-10% в зависимости от вида мяса и дополнительных ингредиентов”, - считает Долгова.
Нужно отметить, что часть перечисленных товаров относится к важнейшим социально значимым продовольственным товарам первой необходимости (масло сливочное, яйца, сахар-песок, мука пшеничная), и цены на них находятся под пристальным вниманием ФАС, заключила она.
 
ЭкономикапродуктыЦены на продуктыцены на продукты в РоссииБизнесМария Долгова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала