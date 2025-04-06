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Россиянам назвали популярные продукты, которые подорожают в апреле

Россиянам назвали популярные продукты, которые подорожают в апреле - 06.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали популярные продукты, которые подорожают в апреле

Подорожание продуктов в апреле связано с праздником Пасхи и окончанием Великого поста, а также высоким сезоном шашлыков в большинстве регионов, рассказала... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T02:02+0300

2025-04-06T02:02+0300

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Подорожание продуктов в апреле связано с праздником Пасхи и окончанием Великого поста, а также высоким сезоном шашлыков в большинстве регионов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. “Динамику цен на ряд продовольственных товаров в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 апреля. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца (они используются при выпечке куличей, для окрашивания), которые могут подорожать в апреле на 4-7%”, - говорит она. При этом, по данным Росстата, за март текущего года яйца подешевели в среднем на 3,2%, а за год снижение цен составило 12%. Пасхальные куличи будут расти в цене по мере приближения праздника (в среднем на 3-5%). Уровень и динамика цен зависят от марки, рецептуры, места продажи. Поскольку многие хозяйки сами готовят куличи и пасху к праздничному столу, то в течение месяца возможно повышение цен на муку (2-5%), творог (1-3%), масло сливочное (1-3%), маргарин (3-5%). По данным “Чек Индекса”, средний чек на мясо для шашлыка в марте был выше прошлогодних значений на 11%, а число покупок возросло на 23%. В текущем году увеличились продажи свинины, курицы, баранины; растут продажи индейки для шашлыков. “Окончание Великого поста, приближение майских праздников - дважды по четыре выходных подряд - и теплая погода будут способствовать повышению спроса на мясо для шашлыков и, соответственно, росту цен в последней декаде апреля в среднем на 4-10% в зависимости от вида мяса и дополнительных ингредиентов”, - считает Долгова. Нужно отметить, что часть перечисленных товаров относится к важнейшим социально значимым продовольственным товарам первой необходимости (масло сливочное, яйца, сахар-песок, мука пшеничная), и цены на них находятся под пристальным вниманием ФАС, заключила она.

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