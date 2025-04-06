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Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России
Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России - 06.04.2025, ПРАЙМ
Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T14:44+0300
2025-04-06T14:44+0300
владимир путин
бизнес
пассажирские самолеты
авиаперевозки
пассажирские авиаперевозки
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Путин в ближайшие дни будет заниматься вопросами пассажирских авиаперевозок в России. Продолжит работу с регионами и с Агентством стратегических инициатив", - говорится в программе.
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владимир путин, бизнес, пассажирские самолеты, авиаперевозки, пассажирские авиаперевозки
Владимир Путин, Бизнес, пассажирские самолеты, авиаперевозки, пассажирские авиаперевозки
14:44 06.04.2025
 
Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России

"Россия 1": Путин на следующей неделе займется вопросом развития авиаперевозок в РФ

© РИА Новости . И.Денисенко | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . И.Денисенко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Путин в ближайшие дни будет заниматься вопросами пассажирских авиаперевозок в России. Продолжит работу с регионами и с Агентством стратегических инициатив", - говорится в программе.
Самолет, аэропорт
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 2,6 процента
31 марта, 17:01
 
Владимир ПутинБизнеспассажирские самолетыавиаперевозкипассажирские авиаперевозки
 
 
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