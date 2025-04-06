https://1prime.ru/20250406/putin-856425034.html

Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России

Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России - 06.04.2025, ПРАЙМ

Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T14:44+0300

2025-04-06T14:44+0300

2025-04-06T14:44+0300

владимир путин

бизнес

пассажирские самолеты

авиаперевозки

пассажирские авиаперевозки

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Путин в ближайшие дни будет заниматься вопросами пассажирских авиаперевозок в России. Продолжит работу с регионами и с Агентством стратегических инициатив", - говорится в программе.

https://1prime.ru/20250331/perevozki-856255898.html

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2025

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владимир путин, бизнес, пассажирские самолеты, авиаперевозки, пассажирские авиаперевозки