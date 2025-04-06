https://1prime.ru/20250406/putin-856425034.html
Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России
Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России - 06.04.2025, ПРАЙМ
Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T14:44+0300
2025-04-06T14:44+0300
2025-04-06T14:44+0300
владимир путин
бизнес
пассажирские самолеты
авиаперевозки
пассажирские авиаперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/73/840397351_0:244:3027:1946_1920x0_80_0_0_f64b75a53eb58f67dca8be88a67c9645.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Путин в ближайшие дни будет заниматься вопросами пассажирских авиаперевозок в России. Продолжит работу с регионами и с Агентством стратегических инициатив", - говорится в программе.
https://1prime.ru/20250331/perevozki-856255898.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/73/840397351_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_01e7d96f0647b569c2d5d33886b87635.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, бизнес, пассажирские самолеты, авиаперевозки, пассажирские авиаперевозки
Владимир Путин, Бизнес, пассажирские самолеты, авиаперевозки, пассажирские авиаперевозки
Путин займется вопросами пассажирских авиаперевозок в России
"Россия 1": Путин на следующей неделе займется вопросом развития авиаперевозок в РФ