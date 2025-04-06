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В России хотят ввести госпошлину в цену на самогонные аппараты - 06.04.2025, ПРАЙМ
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В России хотят ввести госпошлину в цену на самогонные аппараты
В России хотят ввести госпошлину в цену на самогонные аппараты - 06.04.2025, ПРАЙМ
В России хотят ввести госпошлину в цену на самогонные аппараты
Федеральная служба по регулированию алкогольного и табачного рынков рассматривает инициативу по ужесточению контроля над продажей самогонных аппаратов в России. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T09:45+0300
2025-04-06T09:45+0300
экономика
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алкоголь
цены
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба по регулированию алкогольного и табачного рынков рассматривает инициативу по ужесточению контроля над продажей самогонных аппаратов в России. Как сообщает издание "Известия", в числе предлагаемых мер — введение госпошлины, которая будет включаться в стоимость устройства, а также требование предъявления паспорта при покупке.Как отмечает издание, также обсуждается возможность обязать владельцев уже приобретённых аппаратов зарегистрировать их в определённые сроки. Эксперты предупреждают, что подобные меры на фоне существующих региональных ограничений по алкоголю могут привести к росту теневого рынка. В этой связи особо подчёркивается необходимость ясно разграничить домашнее изготовление спиртного для личного употребления и производство с целью его реализации."Известия" напоминает, что в России разрешено варить самогон для собственных нужд, однако продажа такой продукции запрещена. При этом, как напоминают аналитики организации "Народный фронт. Аналитика", подходы к регулированию в этой сфере различаются в зависимости от страны, однако даже в случае разрешённого домашнего производства важно помнить о существующих ограничениях.Эксперт направления НФ Роман Чикун считает, что регламентация этой сферы необходима прежде всего для защиты несовершеннолетних от доступа к алкоголю и снижения рисков, связанных с его потреблением.По информации портала 360.ru, в последнее время в России наблюдается снижение интереса к самогоноварению. Объёмы продаж соответствующего оборудования упали, а ассортимент моделей сократился примерно на 11%. Среди причин такой тенденции аналитики называют насыщение рынка после активного роста в пандемийный период, повышение уровня доходов населения и изменение потребительских приоритетов.
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бизнес, алкоголь, цены
Экономика, Бизнес, алкоголь, цены
09:45 06.04.2025
 
В России хотят ввести госпошлину в цену на самогонные аппараты

Известия: в России предложили ввести меры регулирования продажи самогонных аппаратов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПитейные заведения Москвы
Питейные заведения Москвы - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба по регулированию алкогольного и табачного рынков рассматривает инициативу по ужесточению контроля над продажей самогонных аппаратов в России. Как сообщает издание "Известия", в числе предлагаемых мер — введение госпошлины, которая будет включаться в стоимость устройства, а также требование предъявления паспорта при покупке.
Как отмечает издание, также обсуждается возможность обязать владельцев уже приобретённых аппаратов зарегистрировать их в определённые сроки. Эксперты предупреждают, что подобные меры на фоне существующих региональных ограничений по алкоголю могут привести к росту теневого рынка. В этой связи особо подчёркивается необходимость ясно разграничить домашнее изготовление спиртного для личного употребления и производство с целью его реализации.
"Известия" напоминает, что в России разрешено варить самогон для собственных нужд, однако продажа такой продукции запрещена. При этом, как напоминают аналитики организации "Народный фронт. Аналитика", подходы к регулированию в этой сфере различаются в зависимости от страны, однако даже в случае разрешённого домашнего производства важно помнить о существующих ограничениях.
Эксперт направления НФ Роман Чикун считает, что регламентация этой сферы необходима прежде всего для защиты несовершеннолетних от доступа к алкоголю и снижения рисков, связанных с его потреблением.
По информации портала 360.ru, в последнее время в России наблюдается снижение интереса к самогоноварению. Объёмы продаж соответствующего оборудования упали, а ассортимент моделей сократился примерно на 11%. Среди причин такой тенденции аналитики называют насыщение рынка после активного роста в пандемийный период, повышение уровня доходов населения и изменение потребительских приоритетов.
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