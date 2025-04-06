https://1prime.ru/20250406/shtraf-856422095.html

Суды отменили штраф "Аэрофлоту" за ввоз хамона из Германии

Суды отменили штраф "Аэрофлоту" за ввоз хамона из Германии - 06.04.2025, ПРАЙМ

Суды отменили штраф "Аэрофлоту" за ввоз хамона из Германии

Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный Шереметьевской таможней на "Аэрофлот" за ввоз из Германии около 4... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T09:49+0300

2025-04-06T09:49+0300

2025-04-06T09:49+0300

аэрофлот

германия

суд

штраф

арбитражный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/40/834864069_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_1665cd81bd4c8c142a2235f0babbb9ce.jpg

МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный Шереметьевской таможней на "Аэрофлот" за ввоз из Германии около 4 килограммов хамона в 2021 году, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Груз, отправленный транспортной компанией в адрес двух российских граждан, перевозчик доставил в Москву в декабре 2021 года. Таможенный орган зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на экспресс-грузы, поданную компанией-таможенным представителем. При этом ни от декларанта, ни от перевозчика таможня не получила предусмотренный законом ветеринарный сертификат на товар и на этом основании оштрафовала "Аэрофлот". Авиакомпания оспорила наказание, ссылаясь на норму законодательства о том, что без сертификата допускается ввоз "до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза". При первом рассмотрении дела суды двух инстанций признали штраф законным. Они приняли во внимание справку таможни, согласно которой с начала 2021 года по апрель 2022 года "в странах Европейского союза зафиксировано более 9500 вспышек африканской чумы свиней, в связи с чем ввоз свиноводческой продукции без проведения ветеринарного надзора несет риски заноса особо опасных заболеваний животных". Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, в частности, что "доказательств неблагополучной эпизоотической обстановки именно в странах происхождения и ввоза товара не представлено". При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд пришли к выводу о незаконности постановления Шереметьевской таможни о наложении штрафа на "Аэрофлот". "Заявителем при таможенном оформлении выполнены все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм таможенного законодательства, что свидетельствует об отсутствии вины общества", - отметил в решении суд первой инстанции.

https://1prime.ru/20250404/sud-856384898.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэрофлот, германия, суд, штраф, арбитражный суд