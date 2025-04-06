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Суды отменили штраф "Аэрофлоту" за ввоз хамона из Германии - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Суды отменили штраф "Аэрофлоту" за ввоз хамона из Германии
Суды отменили штраф "Аэрофлоту" за ввоз хамона из Германии - 06.04.2025, ПРАЙМ
Суды отменили штраф "Аэрофлоту" за ввоз хамона из Германии
Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный Шереметьевской таможней на "Аэрофлот" за ввоз из Германии около 4... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T09:49+0300
2025-04-06T09:49+0300
аэрофлот
германия
суд
штраф
арбитражный суд
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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный Шереметьевской таможней на "Аэрофлот" за ввоз из Германии около 4 килограммов хамона в 2021 году, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Груз, отправленный транспортной компанией в адрес двух российских граждан, перевозчик доставил в Москву в декабре 2021 года. Таможенный орган зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на экспресс-грузы, поданную компанией-таможенным представителем. При этом ни от декларанта, ни от перевозчика таможня не получила предусмотренный законом ветеринарный сертификат на товар и на этом основании оштрафовала "Аэрофлот". Авиакомпания оспорила наказание, ссылаясь на норму законодательства о том, что без сертификата допускается ввоз "до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза". При первом рассмотрении дела суды двух инстанций признали штраф законным. Они приняли во внимание справку таможни, согласно которой с начала 2021 года по апрель 2022 года "в странах Европейского союза зафиксировано более 9500 вспышек африканской чумы свиней, в связи с чем ввоз свиноводческой продукции без проведения ветеринарного надзора несет риски заноса особо опасных заболеваний животных". Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, в частности, что "доказательств неблагополучной эпизоотической обстановки именно в странах происхождения и ввоза товара не представлено". При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд пришли к выводу о незаконности постановления Шереметьевской таможни о наложении штрафа на "Аэрофлот". "Заявителем при таможенном оформлении выполнены все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм таможенного законодательства, что свидетельствует об отсутствии вины общества", - отметил в решении суд первой инстанции.
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аэрофлот, германия, суд, штраф, арбитражный суд
Аэрофлот, ГЕРМАНИЯ, суд, штраф, арбитражный суд
09:49 06.04.2025
 
Суды отменили штраф "Аэрофлоту" за ввоз хамона из Германии

Суды признали незаконными штраф в 50 тысяч рублей "Аэрофлоту" за ввоз хамона из Германии

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный Шереметьевской таможней на "Аэрофлот" за ввоз из Германии около 4 килограммов хамона в 2021 году, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Груз, отправленный транспортной компанией в адрес двух российских граждан, перевозчик доставил в Москву в декабре 2021 года. Таможенный орган зарегистрировал пассажирскую таможенную декларацию на экспресс-грузы, поданную компанией-таможенным представителем. При этом ни от декларанта, ни от перевозчика таможня не получила предусмотренный законом ветеринарный сертификат на товар и на этом основании оштрафовала "Аэрофлот".
Авиакомпания оспорила наказание, ссылаясь на норму законодательства о том, что без сертификата допускается ввоз "до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза".
При первом рассмотрении дела суды двух инстанций признали штраф законным. Они приняли во внимание справку таможни, согласно которой с начала 2021 года по апрель 2022 года "в странах Европейского союза зафиксировано более 9500 вспышек африканской чумы свиней, в связи с чем ввоз свиноводческой продукции без проведения ветеринарного надзора несет риски заноса особо опасных заболеваний животных".
Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, в частности, что "доказательств неблагополучной эпизоотической обстановки именно в странах происхождения и ввоза товара не представлено".
При новом рассмотрении арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд пришли к выводу о незаконности постановления Шереметьевской таможни о наложении штрафа на "Аэрофлот". "Заявителем при таможенном оформлении выполнены все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм таможенного законодательства, что свидетельствует об отсутствии вины общества", - отметил в решении суд первой инстанции.
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